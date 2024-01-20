Представники України й США провели першу спільну інспекцію наданої зброї

Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами.

Джерело: Міноборони України

спільна інспекція України та США, фото Міноборони

Деталі: Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками відділу оборонного співробітництва посольства США провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній з військових частин.

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Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції: серійні номери, технічний стан та умови належного зберігання (безпека та охорона).

"Наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.

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Там нагадали, що концепцію самозвітування країни-партнера з кінцевого використання ініційовано та підписано Міністерством оборони 27 листопада 2023 року. План спільних фізичних перевірок на перше півріччя 2024 року узгоджено з американською стороною 14 грудня 2023 року.

Що передувало: У липні 2023 року в Міноборони заявили, що інспекція Сполучених Штатів по лінії матеріально-технічної допомоги засвідчила відсутність претензій з боку американської сторони до обліку Україною озброєння та військової техніки.