Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию предоставленного оружия
Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами.
Источник: Минобороны Украины
Детали: Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители ВСУ совместно с представителями отдела оборонного сотрудничества посольства США провели проверку вооружения и имущества, предоставленного американскими партнерами, в одной из воинских частей.
Украинские и американские инспекторы проверили три основные позиции: серийные номера, техническое состояние и условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).
"Сейчас продолжается обработка информации. Во время совместной работы замечаний со стороны представителей США не было", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться.
Там напомнили, что концепция самоотчетности страны-партнера по конечному использованию инициирована и подписана Министерством обороны 27 ноября 2023 года. План совместных физических проверок на первое полугодие 2024 года согласован с американской стороной 14 декабря 2023 года.
Что предшествовало: В июле 2023 года в Минобороны заявили, что инспекция Соединенных Штатов по линии материально-технической помощи показала отсутствие претензий со стороны американской стороны к учету Украиной вооружения и военной техники.