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Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию предоставленного оружия

Катерина ТищенкоСуббота, 20 января 2024, 17:27
Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию предоставленного оружия
совместная инспекция Украины и США, фото Минобороны

Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами.

Источник: Минобороны Украины

совместная инспекция Украины и США, фото Минобороны
совместная инспекция Украины и США, фото Минобороны

Детали: Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители ВСУ совместно с представителями отдела оборонного сотрудничества посольства США провели проверку вооружения и имущества, предоставленного американскими партнерами, в одной из воинских частей.

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Украинские и американские инспекторы проверили три основные позиции: серийные номера, техническое состояние и условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).

"Сейчас продолжается обработка информации. Во время совместной работы замечаний со стороны представителей США не было", - говорится в сообщении.

 

В Минобороны добавили, что совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться.

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Там напомнили, что концепция самоотчетности страны-партнера по конечному использованию инициирована и подписана Министерством обороны 27 ноября 2023 года. План совместных физических проверок на первое полугодие 2024 года согласован с американской стороной 14 декабря 2023 года.

Что предшествовало: В июле 2023 года в Минобороны заявили, что инспекция Соединенных Штатов по линии материально-технической помощи показала отсутствие претензий со стороны американской стороны к учету Украиной вооружения и военной техники.

Темы: МинобороныСШАпомощь Украине
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