Погрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Органи правопорядку Києва встановили осіб, які ломилися в дім журналіста-розслідувача Юрія Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Як повідомлялося, група осіб, прибувши до будинку, де мешкає журналіст, ломилися у двері та намагалися залякати, фіксуючи це на мобільні телефони.

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Ними виявилися мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей. У них провели обшуки, вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони.

фото: прокуратура києва

З правопорушниками тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини та мотиви їхніх дій.

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