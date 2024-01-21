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Погрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Роман ПетренкоНеділя, 21 січня 2024, 09:21
Погрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників
фото: Media Development Foundation

Органи правопорядку Києва встановили осіб, які ломилися в дім журналіста-розслідувача Юрія Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Як повідомлялося, група осіб, прибувши до будинку, де мешкає журналіст, ломилися у двері та намагалися залякати, фіксуючи це на мобільні телефони. 

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Ними виявилися мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей. У них провели обшуки, вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони. 

 
фото: прокуратура києва

З правопорушниками тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини та мотиви їхніх дій.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня в його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати. Анонімні Telegram-канали опублікували відео, на якому чоловіки стукають у двері його квартири і погрожують йому.
  • Поліція Києва повідомила, що почала перевірку за фактом погроз журналісту.

Теми: прокуратурамедіаЗМІ
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