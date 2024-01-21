Погрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників
Неділя, 21 січня 2024, 09:21
Органи правопорядку Києва встановили осіб, які ломилися в дім журналіста-розслідувача Юрія Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.
Джерело: Київська міська прокуратура
Деталі: Як повідомлялося, група осіб, прибувши до будинку, де мешкає журналіст, ломилися у двері та намагалися залякати, фіксуючи це на мобільні телефони.
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Ними виявилися мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей. У них провели обшуки, вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони.
З правопорушниками тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.
Правоохоронці наразі встановлюють обставини та мотиви їхніх дій.
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Передісторія:
- Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня в його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати. Анонімні Telegram-канали опублікували відео, на якому чоловіки стукають у двері його квартири і погрожують йому.
- Поліція Києва повідомила, що почала перевірку за фактом погроз журналісту.