Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Угрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 января 2024, 09:21
Угрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников
фото: Media Development Foundation

Органы правопорядка Киева установили лиц, которые ломились в дом журналиста-расследователя Юрия Николова с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Как сообщалось, группа лиц, прибыв в дом, где живет журналист, ломились в дверь и пытались запугать, фиксируя это на мобильные телефоны.

Реклама:

Ими оказались жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей. У них провели обыски, изъяли вещественные доказательства, в частности компьютерную технику и мобильные телефоны.

 
фото: прокуратура Киева

С правонарушителями продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства и мотивы их действий.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что 14 января в его дом ломились неизвестные, пытаясь запугать. Анонимные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором мужчины стучат в дверь его квартиры и угрожают ему.
  • Полиция Киева сообщила, что начала проверку по факту угроз журналисту.

Темы: прокуратурамедиаСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:05Российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

фото, обновленоВ Польше перевернулся автобус с около 60 украинцами

Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн

Все новости...
прокуратура
Угрозы Николову: открыто производство из-за препятствования работе журналиста
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
СБУ задержала охранника детсада, который навел удар РФ на село в Запорожской области
Последние новости
16:13
Кулеба считает достижимой целью вернуть контроль над небом в 2024 году
16:03
Страхование военных рисков планируют запустить во втором квартале этого года
15:58
Россияне атаковали дронами Берислав, есть погибший и раненый
15:45
Глава МИД Литвы говорит об оптимизме по отношению к фонду ЕС для поддержки Украины оружием
15:31
У Хорошковского забрали земли лесного фонда в Черкасской области стоимостью 1,5 миллиарда
15:20
фотоВ Киеве горела многоэтажка, погибла женщина
15:12
Резала лезвием и снимала на видео: в Одесской области нашли ребенка, который издевался над собакой
15:02
Украина и Литва обсудили совместное производство дронов
14:50
Самые ожидаемые видеоигры 2024 года - подборка релизов
14:45
фото, обновлено от 12:05Российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Все новости...
Реклама: