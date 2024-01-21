Угрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

Органы правопорядка Киева установили лиц, которые ломились в дом журналиста-расследователя Юрия Николова с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Как сообщалось, группа лиц, прибыв в дом, где живет журналист, ломились в дверь и пытались запугать, фиксируя это на мобильные телефоны.

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Ими оказались жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей. У них провели обыски, изъяли вещественные доказательства, в частности компьютерную технику и мобильные телефоны.

фото: прокуратура Киева

С правонарушителями продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства и мотивы их действий.

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