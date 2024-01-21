Безпілотники атакували завод у Росії, який виробляє "Панцир-С"

У російській Тулі після атаки безпілотників був приліт по оборонному підприємству "Щегловский вал".

Джерело: Astra, "Суспільне"

Деталі: Раніше Міноборони РФ повідомило, що збило безпілотники над Тулою.

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Однак ЗМІ та місцеві мешканці повідомляють про потужний вибух і пожежу в Пролетарському районі міста, де розташований завод "Щегловский вал", на ньому виробляють, зокрема, ЗПРК "Панцир-С".

Джерела "Суспільного" у спецслужбах підтвердили приліт БПЛА по військовому заводу "Щегловский вал" у Тулі.

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