Безпілотники атакували завод у Росії, який виробляє "Панцир-С"
Неділя, 21 січня 2024, 09:58
У російській Тулі після атаки безпілотників був приліт по оборонному підприємству "Щегловский вал".
Деталі: Раніше Міноборони РФ повідомило, що збило безпілотники над Тулою.
Реклама:
Однак ЗМІ та місцеві мешканці повідомляють про потужний вибух і пожежу в Пролетарському районі міста, де розташований завод "Щегловский вал", на ньому виробляють, зокрема, ЗПРК "Панцир-С".
Джерела "Суспільного" у спецслужбах підтвердили приліт БПЛА по військовому заводу "Щегловский вал" у Тулі.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: У ніч на 21 січня в Ленінградській області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту.