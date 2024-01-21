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В Росії горить термінал Морського торговельного порту

Олена ІвашківНеділя, 21 січня 2024, 02:51
В Росії горить термінал Морського торговельного порту
Скриншот відео Baza

У ніч на 21 січня в Ленінградській області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту.

Джерело: Telegram Baza, Mash, російське пропагандиське агентство "РИА Новости"

Деталі: За повідомленням російських журналістів, горить вугільний термінал. Перед пожежею очевидці чули два вибухи. З підприємства евакуювали близько 150 людей.

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Доповнено: За інформацією російської влади, пожежа сталася на терміналі компанії "Новатек" у порту Усть-Луга Ленінградської області. Постраждалих немає.

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Зазначається, що атакований був хімічний завод "Новатека". Вибухнув один із газових резервуарів.

Довідково: ПАТ "Новатек" є найбільшим незалежним виробником природного газу в Росії. Компанія займається розвідкою, видобутком, переробкою та реалізацією природного газу і рідинних вуглеводнів.

Передісторія: 

Теми: Росіявійна
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