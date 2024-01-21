В Росії горить термінал Морського торговельного порту
У ніч на 21 січня в Ленінградській області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту.
Джерело: Telegram Baza, Mash, російське пропагандиське агентство "РИА Новости"
Деталі: За повідомленням російських журналістів, горить вугільний термінал. Перед пожежею очевидці чули два вибухи. З підприємства евакуювали близько 150 людей.
У ніч на 21 січня в Ленінградській області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту. pic.twitter.com/cXohpbsSdV— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 21, 2024
Доповнено: За інформацією російської влади, пожежа сталася на терміналі компанії "Новатек" у порту Усть-Луга Ленінградської області. Постраждалих немає.
Зазначається, що атакований був хімічний завод "Новатека". Вибухнув один із газових резервуарів.
У Росії горить термінал Морського торговельного порту pic.twitter.com/zKCPWprKwy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 21, 2024
Довідково: ПАТ "Новатек" є найбільшим незалежним виробником природного газу в Росії. Компанія займається розвідкою, видобутком, переробкою та реалізацією природного газу і рідинних вуглеводнів.
Передісторія:
- Ввечері 20 січня в Росії заявили про атаку безпілотників на Орловську, Тульську та Смоленську області.
- 18 січня російське оборонне відомство повідомило про атаку українських безпілотників, зокрема у Ленінградській області, БПЛА начебто збити. Водночас Astra писала, що безпілотник упав і вибухнув на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі.
- Співрозмовник "Української правди" в спецслужбах повідомив, що атака українських безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки МОУ.