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Беспилотники атаковали завод в России, который производит "Панцирь-С"

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 января 2024, 09:58
Беспилотники атаковали завод в России, который производит Панцирь-С
скриншот

В российской Туле после атаки беспилотников был прилет по оборонному предприятию "Щегловский вал".

Источник: Astra, "Суспільне"

Детали: Раньше Минобороны РФ сообщило, что сбило беспилотники над Тулой.

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Однако СМИ и местные жители сообщают о мощном взрыве и пожаре в Пролетарском районе города, где находится завод "Щегловский вал", на нем производят, в том числе, ЗПРК "Панцирь-С".

Источники "Суспільного" в спецслужбах подтвердили прилет БПЛА по военному заводу "Щегловский вал" в Туле.

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Напомним: В ночь на 21 января в Ленинградской области России возник пожар в одном из терминалов Морского торгового порта.

Темы: Росcияоружиебеспилотникивойна
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