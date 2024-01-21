Беспилотники атаковали завод в России, который производит "Панцирь-С"

В российской Туле после атаки беспилотников был прилет по оборонному предприятию "Щегловский вал".

Источник: Astra, "Суспільне"

Детали: Раньше Минобороны РФ сообщило, что сбило беспилотники над Тулой.

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Однако СМИ и местные жители сообщают о мощном взрыве и пожаре в Пролетарском районе города, где находится завод "Щегловский вал", на нем производят, в том числе, ЗПРК "Панцирь-С".

Источники "Суспільного" в спецслужбах подтвердили прилет БПЛА по военному заводу "Щегловский вал" в Туле.

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