Беспилотники атаковали завод в России, который производит "Панцирь-С"
Воскресенье, 21 января 2024, 09:58
В российской Туле после атаки беспилотников был прилет по оборонному предприятию "Щегловский вал".
Детали: Раньше Минобороны РФ сообщило, что сбило беспилотники над Тулой.
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Однако СМИ и местные жители сообщают о мощном взрыве и пожаре в Пролетарском районе города, где находится завод "Щегловский вал", на нем производят, в том числе, ЗПРК "Панцирь-С".
Источники "Суспільного" в спецслужбах подтвердили прилет БПЛА по военному заводу "Щегловский вал" в Туле.
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Напомним: В ночь на 21 января в Ленинградской области России возник пожар в одном из терминалов Морского торгового порта.