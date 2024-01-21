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ЗСУ підтвердили відхід від села Крохмального

Роман ПетренкоНеділя, 21 січня 2024, 11:16
ЗСУ підтвердили відхід від села Крохмального
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Сухопутні війська підтвердили відхід від села Крохмального Харківської області, але запевняють, що це не несе загрози для сусідніх підрозділів.

Джерело: начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону

Деталі: Фітьо пояснив, що військові залишили село та відійшли на кращі та підготовлені позиції.

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Пряма мова Фітьо: "Крохмальне, щоб ви розуміли, – це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Там було, мабуть, 5 будинків.

І ось ці 5 будинків були зруйновані російським агресором, і відповідно наша мета – зберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу захисні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають просуватися ворогу.

Якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. Я думаю, що це тимчасове явище. Лінія фронту щоденно змінюється".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Раніше ISW повідомив що 20 січня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопили село Крохмальне. 

Теми: Збройні силиХарківська область
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