ВСУ подтвердили отход от села Крохмальное

Сухопутные войска подтвердили отход от села Крохмальное Харьковской области, но уверяют, что это не несет угрозы для соседних подразделений.

Источник: начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона

Детали: Фитьо объяснил, что военные оставили село и отошли на лучшие и подготовленные позиции.

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Прямая речь Фитьо: "Крахмальное, чтобы вы понимали, - это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Там было видимо 5 домов.

И вот эти 5 домов были разрушены российским агрессором, и соответственно наша цель - сохранить жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени защитные позиции, где они сейчас держат оборону, не дают продвигаться врагу.

Каких-то угроз для соседних подразделений это не несет. Я думаю, что это временное явление. Линия фронта ежедневно меняется".

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Предыстория: Ранее ISW сообщил, что 20 января российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крохмальное.