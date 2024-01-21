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ГУР та СБУ "бавовнять" Росію: дрони атакували об'єкти в Тулі, Смоленську, Орлі та Усть-Лузі – джерела

Валентина РоманенкоНеділя, 21 січня 2024, 12:11
ГУР та СБУ бавовнять Росію: дрони атакували об'єкти в Тулі, Смоленську, Орлі та Усть-Лузі – джерела
ілюстрація з соцмереж

В ніч на 21 січня українські спецслужби продовжили "бавовняні" спецоперації на території Російської Федерації.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За даними джерел УП, дрони ГУР атакували російські військові об'єкти в Смоленську, Тулі та Орлі.

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"Йде планова робота Головного управління розвідки", – зазначив один зі співрозмовників УП.

За даними іншого джерела у силових структурах, нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області - спецоперація Служби безпеки України.

Внаслідок ураження безпілотниками там почалася масштабна пожежа, росіяни проводили евакуацію співробітників.

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На нафтовому терміналі "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

Що передувало: Російські ЗМІ та місцеві мешканці повідомили про потужний вибух і пожежу в Пролетарському районі Тули, де розташований завод "Щегловский вал", на якому виробляють, зокрема, ЗРГК "Панцир-С".

Теми: безпілотникивійна
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