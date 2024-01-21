Дроны ГУР и СБУ атаковали объекты в Туле, Смоленске, Орле и Усть-Луге – источники
В ночь на 21 января украинские спецслужбы продолжили спецоперации по "бавовне" на территории Российской Федерации.
Источник: собеседники "Украинской правды" в спецслужбах
Детали: По данным источников УП, дроны ГУР атаковали российские военные объекты в Смоленске, Туле и Орле.
"Идет плановая работа Главного управления разведки", - отметил один из собеседников УП.
По данным другого источника в силовых структурах, ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области - спецоперация Службы безопасности Украины.
В результате поражения беспилотниками там начался масштабный пожар, россияне проводили эвакуацию сотрудников.
На нефтяном терминале "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ.
Что предшествовало: Российские СМИ и местные жители сообщили о мощном взрыве и пожаре в Пролетарском районе Тулы, где расположен завод "Щегловский вал", на котором производят, в частности, ЗРПК "Панцирь-С".