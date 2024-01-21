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Дроны ГУР и СБУ атаковали объекты в Туле, Смоленске, Орле и Усть-Луге – источники

Валентина РоманенкоВоскресенье, 21 января 2024, 12:11
Дроны ГУР и СБУ атаковали объекты в Туле, Смоленске, Орле и Усть-Луге – источники
иллюстрация из соцсетей

В ночь на 21 января украинские спецслужбы продолжили спецоперации по "бавовне" на территории Российской Федерации.

Источник: собеседники "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По данным источников УП, дроны ГУР атаковали российские военные объекты в Смоленске, Туле и Орле.

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"Идет плановая работа Главного управления разведки", - отметил один из собеседников УП.

По данным другого источника в силовых структурах, ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области - спецоперация Службы безопасности Украины.

В результате поражения беспилотниками там начался масштабный пожар, россияне проводили эвакуацию сотрудников.

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На нефтяном терминале "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ.

Что предшествовало: Российские СМИ и местные жители сообщили о мощном взрыве и пожаре в Пролетарском районе Тулы, где расположен завод "Щегловский вал", на котором производят, в частности, ЗРПК "Панцирь-С".

Темы: беспилотникивойна
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