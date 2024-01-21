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Буданов про український контрнаступ: не все добре, але й не катастрофа

Роман ПетренкоНеділя, 21 січня 2024, 15:03
Буданов про український контрнаступ: не все добре, але й не катастрофа
фото: уп

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що не можна називати "катастрофою" невдалий український контрнаступ у 2023 році, а також що Збройні сили не обійдуться без мобілізації.

Джерело: Буданов у інтерв'ю FT

Пряма мова Буданова: "Сказати, що все добре (запитання про те, що анонсований контрнаступ України у 2023 році не досягнув успіхів - ред.) – це неправда.

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Сказати, що це катастрофа - теж неправда...

Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми виконали свою обіцянку. Цього літа наші підрозділи неодноразово входили до Криму".

Деталі: Очільник ГУР прокоментував мобілізацію, зазначивши, що навіть важко уявити, що Україна обійдеться без набору додаткових людей – нестача рук дуже відчутна.

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Буданов прогнозує, що Україні все ще вдасться стримувати Путіна, і вона вже довела, що вся легенда про могутність Росії - це "мильна бульбашка".

За словами головного розвідника, завдяки зброї з Північної Кореї Росія змогла "трохи видихнути", а без цієї допомоги "ситуація була б катастрофічною".

Нагадаємо:

  • Військові на одній зі ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський.
  • Пізніше Зеленський заявив, що не бачить конкретних деталей від Генштабу, щоб була потреба у мобілізації 500 тисяч українців.

Теми: БудановконтрнаступмобілізаціяГУР
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