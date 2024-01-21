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Буданов об украинском контрнаступлении: не все хорошо, но и не катастрофа

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 января 2024, 15:03
Буданов об украинском контрнаступлении: не все хорошо, но и не катастрофа
фото: уп

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что нельзя называть "катастрофой" неудачное украинское контрнаступление в 2023 году, а также что Вооруженные силы не обойдутся без мобилизации.

Источник: Буданов в интервью FT

Прямая речь Буданова: "Сказать, что все хорошо (вопрос о том, что анонсированное контрнаступление Украины в 2023 году не достигло успехов - ред.) - это неправда.

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Сказать, что это катастрофа - тоже неправда...

Хотя первоначальные планы предусматривали несколько иное, мы выполнили свое обещание. Этим летом наши подразделения неоднократно входили в Крым".

Детали: Глава ГУР прокомментировал мобилизацию, отметив, что даже трудно представить, что Украина обойдется без набора дополнительных людей - нехватка рук очень ощутима.

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Буданов прогнозирует, что Украине все еще удастся сдерживать Путина, и она уже доказала, что вся легенда о могуществе России - это "мыльный пузырь".

По словам главного разведчика, благодаря оружию из Северной Кореи Россия смогла "немного выдохнуть", а без этой помощи "ситуация была бы катастрофической".

Напомним:

  • Военные на одной из ставок предлагали мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, но сейчас этот вопрос дорабатывается, сообщил президент Владимир Зеленский.
  • Позже Зеленский заявил, что не видит конкретных деталей от Генштаба, чтобы была потребность в мобилизации 500 тысяч украинцев.

Темы: БудановконтрнаступлениемобилизацияГУР
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