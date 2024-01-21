Російську ракету збили біля Дніпра
Неділя, 21 січня 2024, 16:32
Повітряні сили вдень 21 січня повідомили про запуск росіянами ракети у напрямку Дніпра. Пізніше стало відомо, що її збили
Джерело: Повітряні сили, ПК "Схід"
Деталі: За даними військових, це може бути керована авіаційна ракета Х-59.
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Тим часом через загрозу атаки авіацією тривога оголошена у південно-східних областях.
Оновлено: Пізніше військові повідомили, що у Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Нагадаємо: За декілька годин до цього РФ запустила балістичні ракети по Кіровоградській області. Постраждалих внаслідок атаки немає.
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