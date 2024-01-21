Российскую ракету сбили возле Днепра
Воскресенье, 21 января 2024, 16:32
Воздушные силы днем 21 января сообщили о запуске россиянами ракеты в направлении Днепра.
Источник: Воздушные силы, ВК "Восток"
Детали: По данным военных, это может быть управляемая авиационная ракета Х-59.
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Между тем из-за угрозы атаки авиацией тревога объявлена в юго-восточных областях.
Обновлено: Позже военные сообщили, что в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Напомним: За несколько часов до этого РФ запустила баллистические ракеты по Кировоградской области. Пострадавших в результате атаки нет.
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