Российскую ракету сбили возле Днепра

Воздушные силы днем 21 января сообщили о запуске россиянами ракеты в направлении Днепра.

Источник: Воздушные силы, ВК "Восток"

Детали: По данным военных, это может быть управляемая авиационная ракета Х-59.

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Между тем из-за угрозы атаки авиацией тревога объявлена в юго-восточных областях.

Обновлено: Позже военные сообщили, что в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Напомним: За несколько часов до этого РФ запустила баллистические ракеты по Кировоградской области. Пострадавших в результате атаки нет.