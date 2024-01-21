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Росіяни вдарили по Красногорівці: є загиблий і поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 21 січня 2024, 19:30
Росіяни вдарили по Красногорівці: є загиблий і поранений
Красногорівка, скріншот deepstatemap

У неділю внаслідок російського обстрілу Красногорівки на Донеччині один чоловік загинув, ще один дістав поранення.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Нові жертви російської армії — цього разу у Мар'їнській громаді.

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Росіяни обстріляли Красногорівку з Градів та гармат 152-го калібру. 62-річний чоловік загинув, 70-річний — отримав поранення".

Деталі: Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, у м. Кураховому та м. Красногорівці під завалами зруйнованих домоволодінь виявили тіла двох місцевих мешканців – загиблим було 31 та 61 роки.

Крім того, двоє жителів дістали осколкові поранення у своїх оселях – це 70 річний пенсіонер та юнак 19 років, який разом із батьками приїхав перевірити стан будинку, в якому вони раніше проживали. Обох доставлено до лікарняних закладів для надання кваліфікованої допомоги.

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Ще однією постраждалою від російської збройної агресії виявилась 31-річна мешканка м. Гірника. Жінка саме перебувала за кермом автомобіля на автошляху до с. Зоряного, куди їхала провідати родичів. Поруч розірвався снаряд, і від вибухової хвилі вона отримала контузію.

Що передувало: Раніше в неділю Філашкін повідомив, що внаслідок обстрілу міста Курахове на Донеччині загинув чоловік, ще одна людина дістала поранень.

Теми: Донецька областьвійна
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