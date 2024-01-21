Россияне ударили по Красногоровке: есть погибший и раненый

В воскресенье в результате российского обстрела Красногоровки в Донецкой области один человек погиб, еще один получил ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Новые жертвы российской армии – на этот раз в Марьинской громаде.

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Россияне обстреляли Красногоровку из Градов и пушек 152-го калибра. 62-летний мужчина погиб, 70-летний – получил ранения".

Детали: Как сообщает Донецкая областная прокуратура, в г. Курахово и г. Красногоровке под завалами разрушенных домовладений обнаружили тела двух местных жителей – погибшим было 31 и 61 год.

Кроме того, двое жителей получили осколочные ранения в своих домах – это 70-летний пенсионер и юноша 19 лет, который вместе с родителями приехал проверить состояние дома, в котором они ранее проживали. Оба доставлены в больничные учреждения для оказания квалифицированной помощи.

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Еще одной пострадавшей от российской вооруженной агрессии оказалась 31-летняя жительница г. Горняк. Женщина как раз находилась за рулем автомобиля на автодороге в с. Звездное, куда ехала навестить родственников. Рядом разорвался снаряд, и от взрывной волны она получила контузию.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье Филашкин сообщил, что в результате обстрела города Курахово Донецкой области погиб мужчина, еще один человек получил ранения.