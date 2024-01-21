У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки

Співвласник Monobank Олег Гороховський заявив про потужні DDoS-атаки на банк у неділю ввечері.

Джерело: Гороховський у Telegram

Дослівно: "Думаю, на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос…

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Ось, поки писав, почалася нова хвиля... Стоїмо!".

Що передувало: У ніч на 20 січня Гороховський заявляв про масовану DDoS-атаку на банк, яку вдалося відбити.