У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
Неділя, 21 січня 2024, 23:05
Співвласник Monobank Олег Гороховський заявив про потужні DDoS-атаки на банк у неділю ввечері.
Джерело: Гороховський у Telegram
Дослівно: "Думаю, на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос…
Реклама:
Ось, поки писав, почалася нова хвиля... Стоїмо!".
Що передувало: У ніч на 20 січня Гороховський заявляв про масовану DDoS-атаку на банк, яку вдалося відбити.