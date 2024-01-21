В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках

Совладелец Monobank Олег Гороховский заявил о мощных DDoS-атаках на банк в воскресенье вечером.

Источник: Гороховский в Telegram

Дословно: "Думаю, на сегодня Монобанк одна из самых атакуемых IТ-целей в стране. DDoS-атаки идут просто непрерывно. Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос...

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Вот, пока писал, началась новая волна... Стоим!".

Что предшествовало: В ночь на 20 января Гороховский заявлял о массированной DDoS-атаке на банк, которую удалось отразить.