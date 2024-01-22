Росіяни запускали "Шахеди" з півдня
Понеділок, 22 січня 2024, 00:53
У неділю ввечері було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південного напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА!".
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Оновлено: О 22:39 Повітряні сили повідомили про ворожий безпілотник в районі міста Дніпро.
О 23:17 стало відомо про рух ударних БпЛА територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Оголошено загрозу для Кіровоградщини.
О 23:50 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА рухаються у напрямку Черкаської області.
ВІДЕО ДНЯ
О 00.28 пролунав відбій загрози ударних БпЛА.
О 00.47 виникла загроза застосування ударних БпЛА для Одеської області.
О 1.10 пролунав відбій повітряної загрози.