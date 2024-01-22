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Росіяни запускали "Шахеди" з півдня

Катерина Тищенко, Олена ІвашківПонеділок, 22 січня 2024, 00:53
Росіяни запускали Шахеди з півдня
"Шахед", ілюстративне фото Getty Images

У неділю ввечері було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА!".

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Оновлено: О 22:39 Повітряні сили повідомили про ворожий безпілотник в районі міста Дніпро.

О 23:17 стало відомо про рух ударних БпЛА територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Оголошено загрозу для Кіровоградщини.

О 23:50 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА рухаються у напрямку Черкаської області.

ВІДЕО ДНЯ

О 00.28 пролунав відбій загрози ударних БпЛА.

О 00.47 виникла загроза застосування ударних БпЛА для Одеської області.

О 1.10 пролунав відбій повітряної загрози.

Теми: безпілотникиповітряна тривога
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