Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне запускали "Шахеды" с юга

Катерина Тищенко, Алена ИвашкивПонедельник, 22 января 2024, 00:53
Россияне запускали Шахеды с юга
"Шахед", иллюстративное фото Getty Images

В воскресенье вечером было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА!".

Реклама:

Обновлено: В 22:39 Воздушные силы сообщили о вражеском беспилотнике в районе города Днепр.

В 23:17 стало известно о движении ударных БпЛА по территории Николаевской области в северо-западном направлении. Объявлена угроза для Кировоградской области.

В 23:50 Воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА движутся в направлении Черкасской области.

ВИДЕО ДНЯ

В 00.28 раздался отбой угрозы ударных БпЛА.

В 00.47 возникла угроза применения ударных БПЛА для Одесской области.

В 1.10 раздался отбой воздушной угрозы.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

Все новости...
беспилотники
Дроны ГУР и СБУ атаковали объекты в Туле, Смоленске, Орле и Усть-Луге – источники
Беспилотники атаковали завод в России, который производит "Панцирь-С"
В южных областях была объявлена угроза ударных беспилотников
Последние новости
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
22:01
В почти 20 городах Португалии потребовали решения проблем с жильем
21:28
фото"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры в Запорожье
21:15
В Германии – снова многотысячные демонстрации против правого экстремизма
20:44
Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы
20:38
РосСМИ нашла в Брюсселе агента ГРУ, помогающего поставлять РФ оборудование для оборонки
20:35
обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы
Все новости...
Реклама: