ISW: Російська ППО в Ленінградській області створена для захисту від НАТО, а не атак з півдня

21 січня російське інсайдерське джерело заявило, що російська протиповітряна оборона прикриває Ленінградську область погано.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики з посиланням на джерело повідомляють, що російська протиповітряна оборона в Ленінградській області, ймовірно, не готова захищатися від ударів з півдня.

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Російські системи протиповітряної оборони в Ленінградській області, швидше за все, розташовані для захисту від ударів із північного заходу та заходу, оскільки Росія історично створювала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних атак НАТО.

Російські військові зараз реформують Ленінградський військовий округ (ЛВО) з наміром підготуватися до потенційної війни проти НАТО і, можливо, розміщують військові засоби таким чином, щоб розташувати їх вздовж кордону з членами НАТО.

Українські удари в Ленінградській області можуть змусити російські сили перерозташувати системи протиповітряної оборони малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників, щоб захистити потенційні цілі стратегічного значення.

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ISW вважає, що російські війська, які використовують системи ППО малого радіусу дії, такі як "Панцир", можуть бути не в змозі охопити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без залучення додаткових систем у цей район, а продовження українських ударів у глибоких тилах Росії може посилити тиск на російську ППО в цілому.

Передісторія:

Завод "Новатек", що знаходиться на узбережжі Балтійського моря припинив операції після атаки українських безпілотників.

У ніч на 21 січня морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області - атакували безпілотники. Згодом стало відомо, що це спецоперація Служби безпеки України.

Ключові висновки ISW за 21 січня: