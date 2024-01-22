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ISW: Российская ПВО в Ленинградской области создана для защиты от НАТО, а не атак с юга

Алена ИвашкивПонедельник, 22 января 2024, 03:37
ISW: Российская ПВО в Ленинградской области создана для защиты от НАТО, а не атак с юга
ЗРК «Панцирь-С1», фото Википедия

21 января российский инсайдерский источник заявил, что российская противовоздушная оборона прикрывает Ленинградскую область плохо.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики со ссылкой на источник сообщают, что российская противовоздушная оборона в Ленинградской области, вероятно, не готова защищаться от ударов с юга. 

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Российские системы противовоздушной обороны в Ленинградской области, скорее всего, расположены для защиты от ударов с северо-запада и запада, поскольку Россия исторически создавала свою ПВО в этом районе для защиты от гипотетических атак НАТО. 

Российские военные сейчас реформируют Ленинградский военный округ (ЛВО) с намерением подготовиться к потенциальной войне против НАТО и, возможно, размещают военные средства таким образом, чтобы расположить их вдоль границы с членами НАТО. 

Украинские удары в Ленинградской области могут заставить российские силы перераспределять системы противовоздушной обороны малой дальности вдоль ожидаемых маршрутов полета украинских беспилотников, чтобы защитить потенциальные цели стратегического значения. 

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Российские войска, использующие системы ПВО малого радиуса действия, такие как "Панцирь", могут быть не в состоянии охватить все важные потенциальные цели в Ленинградской области без привлечения дополнительных систем в этот район, а продолжение украинских ударов в глубоких тылах России может усилить давление на российскую ПВО в целом.

Предыстория: 

  • Завод "Новатэк", находящийся на побережье Балтийского моря прекратил операции после атаки украинских беспилотников.
  • В ночь на 21 января морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области - атаковали беспилотники. Это спецоперация Службы безопасности Украины.

Ключевые выводы ISW за 21 января:

  • Украинские силы провели успешные удары с беспилотников по целям в Ленинградской и Тульской областях.
  • В конце декабря 2023 года власти Молдовы обвинили российских миротворцев в Приднестровье в многочисленных нарушениях, в том числе в ненадлежащем использовании беспилотников во время проведения учений, что повлекло информационную атаку со стороны прокремлевского рупора.
  • Россия, вероятно, интенсифицирует отношения с Северной Кореей в рамках усилий, направленных на закупку большего количества артиллерийских боеприпасов за рубежом на фоне дефицита российских боеприпасов.
  • Российские войска продвинулись вперед под Авдеевкой на фоне позиционных боев по всему фронту.
  • Российское оппозиционное издание Mobilization News сообщило 21 января, что российские военные командиры жестоко обращаются с солдатами на полигоне в Волгоградской области.
  • Субъекты РФ продолжают развивать меценатские сети в оккупированной Украине.

Темы: войнаISWРосcияПВО
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