ISW: Российская ПВО в Ленинградской области создана для защиты от НАТО, а не атак с юга

21 января российский инсайдерский источник заявил, что российская противовоздушная оборона прикрывает Ленинградскую область плохо.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики со ссылкой на источник сообщают, что российская противовоздушная оборона в Ленинградской области, вероятно, не готова защищаться от ударов с юга.

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Российские системы противовоздушной обороны в Ленинградской области, скорее всего, расположены для защиты от ударов с северо-запада и запада, поскольку Россия исторически создавала свою ПВО в этом районе для защиты от гипотетических атак НАТО.

Российские военные сейчас реформируют Ленинградский военный округ (ЛВО) с намерением подготовиться к потенциальной войне против НАТО и, возможно, размещают военные средства таким образом, чтобы расположить их вдоль границы с членами НАТО.

Украинские удары в Ленинградской области могут заставить российские силы перераспределять системы противовоздушной обороны малой дальности вдоль ожидаемых маршрутов полета украинских беспилотников, чтобы защитить потенциальные цели стратегического значения.

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Российские войска, использующие системы ПВО малого радиуса действия, такие как "Панцирь", могут быть не в состоянии охватить все важные потенциальные цели в Ленинградской области без привлечения дополнительных систем в этот район, а продолжение украинских ударов в глубоких тылах России может усилить давление на российскую ПВО в целом.

Предыстория:

Завод "Новатэк", находящийся на побережье Балтийского моря прекратил операции после атаки украинских беспилотников.

В ночь на 21 января морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области - атаковали беспилотники. Это спецоперация Службы безопасности Украины.

Ключевые выводы ISW за 21 января: