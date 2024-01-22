"Кожен б’ється за кожного": президент привітав українців з Днем Соборності

Президент Володимир Зеленський 22 січня у День Соборності опублікував звернення до українців.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Рівно 105 років тому саме тут, на Софійській площі у Києві, були проголошені такі рядки: "Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України".

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Це слова з Акта злуки, який об’єднав українські землі по обидва береги Дніпра в єдину державу. І з цієї нагоди сьогодні ми відзначаємо День Соборності України.

Щороку 22 січня ми завжди згадували про два ключові уроки тих часів, два дороговкази для всіх поколінь української нації: щоб здобути власну державність, треба боротися, щоб її вберегти, потрібно єднатись.

І настав день, коли всім нам випало довести: ці обидва уроки засвоєно. Всі українці знають цей день. Згадуючи його, можна не називати рік, достатньо числа й місяця. Це 24 лютого.

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Коли ми показали, що соборність і самостійність України для нас справжні, а не декларативні цінності. І ми не віддали свою державу, а з першого дня війни довели: відсіч повномасштабній агресії ворога дає повномасштабна єдність народу. Не символічно, не епізодично, не на словах, а на фронтах – на всіх напрямках бойових дій проти неволі. В усіх формах битви за збереження України. Соборної, самостійної, сильної".

Деталі: Президент наголосив, що починаючи з 1990 року, українці створювали живі ланцюги української єдності, що простягається із заходу на схід. І 24 лютого українці "знову взялися за руки", обравши знову не окови рабства, а ланцюг єдності. Зеленський підкреслив, що цього разу ланцюг єдності набув нової форми.

Пряма мова: "Різниця лише в тому, що він набув нової форми. Коли для кожного українця не стало понять "мій" чи "не мій" регіон, бо кожен куточок України, кожне місто й село стали рідними.

Коли ми стали рідними одне одному. Коли українці з Києва, Харкова, Львова, Одеси, Дніпра б’ються за українців на Донбасі й у Криму, на півдні й півночі.

Коли українці із Закарпаття, Буковини й Галичини відчиняють двері своїх домівок і дають прихисток українцям із Маріуполя, Херсона, Запоріжжя. Українці й українки, які воюють. Українці й українки, які працюють.

Українці й українки, які допомагають. Українські матері й українські діти, які, втративши домівки, перебувають за кордоном і роблять свій внесок у спільний спротив, збирають і передають те, що необхідно тут. Коли українці з кожного регіону працюють для захисту кожного регіону

І для звільнення кожного куточка, що тимчасово окупований. Коли українці, що зараз там нас чекають і чують, продовжують бути українцями, продовжують спротив. І разом ми обов’язково змусимо Росію піти. І слова Акта злуки про об’єднання відірваних одна від одної частин України знову прозвучать. Стануть реальністю.

Бо сьогодні кожен українець б’ється за кожного українця, доводячи: коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися".

Нагадаємо: У зверненні до українців Зеленський також сказав, що підписав указ про "Про історично населені українцями території РФ", не уточнивши, про йдеться в документі, а також повідомив, що вніс у Раду законопроєкт про множинне громадянство.