"Каждый бьется за каждого": президент поздравил украинцев с Днем Соборности

Президент Владимир Зеленский 22 января в День Соборности опубликовал обращение к украинцам.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Ровно 105 лет назад именно здесь, на Софийской площади в Киеве, были провозглашены такие строки: "Осуществились вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины".

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Это слова из Акта воссоединения, который объединил украинские земли по обоим берегам Днепра в единое государство. И по этому случаю сегодня мы отмечаем День Соборности Украины.

Ежегодно 22 января мы всегда вспоминали о двух ключевых уроках тех времен, два указателя для всех поколений украинской нации: чтобы получить собственную государственность, надо бороться, чтобы ее уберечь, нужно объединяться.

И настал день, когда всем нам выпало доказать: эти оба урока усвоены. Все украинцы знают этот день. Вспоминая его, можно не называть год, достаточно числа и месяца. Это 24 февраля.

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Когда мы показали, что соборность и самостоятельность Украины для нас настоящие, а не декларативные ценности. И мы не отдали свое государство, а с первого дня войны доказали: отпор полномасштабной агрессии врага дает полномасштабное единство народа. Не символически, не эпизодически, не на словах, а на фронтах - на всех направлениях боевых действий против неволи. Во всех формах битвы за сохранение Украины. Соборной, самостоятельной, сильной".

Детали: Президент подчеркнул, что начиная с 1990 года, украинцы создавали живые цепи украинского единства, простирающиеся с запада на восток. И 24 февраля украинцы "снова взялись за руки", выбрав снова не оковы рабства, а цепь единства. Зеленский подчеркнул, что на этот раз цепь единства приобрела новую форму.

Прямая речь: "Разница лишь в том, что он приобрел новую форму. Когда для каждого украинца не стало понятий "мой" или "не мой" регион, потому что каждый уголок Украины, каждый город и село стали родными.

Когда мы стали родными друг другу. Когда украинцы из Киева, Харькова, Львова, Одессы, Днепра сражаются за украинцев на Донбассе и в Крыму, на юге и севере.

Когда украинцы из Закарпатья, Буковины и Галичины открывают двери своих домов и дают приют украинцам из Мариуполя, Херсона, Запорожья. Украинцы и украинки, которые воюют. Украинцы и украинки, которые работают.

Украинцы и украинки, которые помогают. Украинские матери и украинские дети, которые, потеряв дома, находятся за границей и вносят свой вклад в общее сопротивление, собирают и передают то, что необходимо здесь. Когда украинцы из каждого региона работают для защиты каждого региона

И для освобождения каждого уголка, временно оккупированного. Когда украинцы, которые сейчас там нас ждут и слышат, продолжают быть украинцами, продолжают сопротивление. И вместе мы обязательно заставим Россию уйти. И слова Акта воссоединения об объединении оторванных друг от друга частей Украины снова прозвучат. Станут реальностью.

Потому что сегодня каждый украинец бьется за каждого украинца, доказывая: когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться".

Напомним: В обращении к украинцам Зеленский также сказал, что подписал указ об "Об исторически населенных украинцами территориях РФ", не уточнив, о чем идет речь в документе, а также сообщил, что внес в Раду законопроект о множественном гражданстве.