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Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 22 января 2024, 09:40
Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ
Скрин из поздравления Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что 22 января подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ".

Источник: Зеленский в обращении к украинцам 

Прямая речь: "Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ".

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Детали: Он сказал, что это означает "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

Зеленский не уточнил, о чем идет ресь в указе. На сайте президента этого документа пока нет. 

Обновлено: На сайте президента сообщили, что Зеленский поручил властям разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, проживающих на "исторически населенных ими землях" на территории нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.

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Темы: законодательствоЗеленскийпрезидентРосcия
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