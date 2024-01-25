ЦНС: На окупованій Донеччині помітили найманців з Малайзії, які приїхали воювати
Четвер, 25 січня 2024, 04:53
На тимчасово окупованих територіях Донеччини помітили найманців з Малайзії.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: Їх супроводжує перекладач, а також колишні "вагнеровці". Наразі бойовики перебувають на полігоні.
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Як зауважив ЦНС, росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики.
В складі ЗС РФ неодноразово були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись наймаництвом.
Центр національного спротиву попереджає, що кожен хто воює у складі ЗС РФ проти України є військовою ціллю.
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