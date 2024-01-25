Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦНС: На окупованій Донеччині помітили найманців з Малайзії, які приїхали воювати

Олена ІвашківЧетвер, 25 січня 2024, 04:53
ЦНС: На окупованій Донеччині помітили найманців з Малайзії, які приїхали воювати
фото ілюстраційне Генштабу ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях Донеччини помітили найманців з Малайзії.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Їх супроводжує перекладач, а також колишні "вагнеровці". Наразі бойовики перебувають на полігоні.

Реклама:

Як зауважив ЦНС, росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики.

В складі ЗС РФ неодноразово були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись наймаництвом.

Центр національного спротиву попереджає, що кожен хто воює у складі ЗС РФ проти України є військовою ціллю. 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

війна
Росіяни атакували на 8 напрямках, за добу на фронті було 58 боєзіткнень
Цієї ночі військові знищили 11 з 14 "Шахедів"
ISW: Росія використовує катастрофу Іл-76, щоб посіяти в Україні невдоволення
Останні новини
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
07:14
Росіяни вночі атакували 4 "Шахедами", 2 − збили
Усі новини...
Реклама: