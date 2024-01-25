ЦНС: На окупованій Донеччині помітили найманців з Малайзії, які приїхали воювати

На тимчасово окупованих територіях Донеччини помітили найманців з Малайзії.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Їх супроводжує перекладач, а також колишні "вагнеровці". Наразі бойовики перебувають на полігоні.

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Як зауважив ЦНС, росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики.

В складі ЗС РФ неодноразово були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись наймаництвом.

Центр національного спротиву попереджає, що кожен хто воює у складі ЗС РФ проти України є військовою ціллю.