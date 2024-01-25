ЦНС: На оккупированной Донетчине заметили наемников из Малайзии, которые приехали воевать
Четверг, 25 января 2024, 04:53
На временно оккупированных территориях Донецкой области заметили наемников из Малайзии.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: Их сопровождает переводчик, а также бывшие "вагнеровцы". Сейчас боевики находятся на полигоне.
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Как отметил ЦНС, россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики.
В составе ВС РФ неоднократно были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.
Центр национального сопротивления предупреждает, что каждый кто воюет в составе ВС РФ против Украины является военной целью.
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