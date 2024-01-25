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ЦНС: На оккупированной Донетчине заметили наемников из Малайзии, которые приехали воевать

Алена ИвашкивЧетверг, 25 января 2024, 04:53
ЦНС: На оккупированной Донетчине заметили наемников из Малайзии, которые приехали воевать
фото иллюстративное Генштаба ВСУ

На временно оккупированных территориях Донецкой области заметили наемников из Малайзии.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Их сопровождает переводчик, а также бывшие "вагнеровцы". Сейчас боевики находятся на полигоне.

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Как отметил ЦНС, россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики.

В составе ВС РФ неоднократно были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.

Центр национального сопротивления предупреждает, что каждый кто воюет в составе ВС РФ против Украины является военной целью.

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Темы: войнаРосcия
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