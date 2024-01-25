Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: Росія використовує катастрофу Іл-76, щоб посіяти в Україні невдоволення

Олена ІвашківЧетвер, 25 січня 2024, 05:42
ISW: Росія використовує катастрофу Іл-76, щоб посіяти в Україні невдоволення
Уламки літака Іл-76 у Бєлгородській області, фото РосЗМІ

Російські суб'єкти інформаційного простору використовують катастрофу Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики наводять слова голови Комітету з оборони Державної думи Росії Андрія Картаполова, який заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін. 

Реклама:

Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив українську "внутрішньополітичну боротьбу" у причетності до катастрофи. 

Окрім цього, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який наразі перебуває у Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН, закликав до термінового скликання засідання РБ ООН, присвяченого цій авіакатастрофі, та звинуватив Україну у тероризмі. 

ISW зазначає, що такі російські звинувачення частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду, що узгоджується з іншими російськими інформаційними зусиллями, спрямованими на ослаблення України всередині країни.

ВІДЕО ДНЯ

Військові аналітики зазначають, що обмін військовополоненими є чутливим питанням як для Росії, так і для України, і риторичні згадки про військовополонених передбачувано викликають емоційну реакцію. 

Крім того, російські офіційні особи зробили необґрунтовані заяви про те, що Україна збила Іл-76 американськими або німецькими ракетними системами, ймовірно, в спробі відмовити західних партнерів України від надання Україні критично важливих систем протиповітряної оборони, необхідних для оборони.

Ключові висновки ISW за 24 січня:

  • Російський військово-транспортний літак Іл-76 розбився в Бєлгородській області 24 січня.
  • Російські суб'єкти інформаційного простору використовують катастрофу Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні.
  • Російські правоохоронні органи кодифікують методи ксенофобського профайлінгу, які передбачають схильність мігрантів до злочинної діяльності на тлі постійних конфліктів між російськими громадянами та натуралізованими мігрантами.
  • Головне управління військової розвідки (ГУР) України повідомило, що українські хакери нещодавно здійснили кібератаки на російську розвідувальну та комунікаційну інфраструктуру.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час 18-ї Української оборонної контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині, що нещодавні російські ракетні удари по Україні підкреслюють необхідність посилення української протиповітряної оборони.
  • Російські та чадські офіційні особи зустрілися в Москві 24 січня, припускаючи, що Чад може стати наступною ціллю Кремля серед колишніх французьких колоній на африканському континенті.
  • Підконтрольний Міністерству оборони Росії "Африканський корпус" 24 січня опублікував фотографії, на яких нібито зображені військовослужбовці "Африканського корпусу", що прибувають до Буркіна-Фасо.
  • НАТО оголосила 24 січня про початок навчань "Стедфаст дефендер - 2024", які триватимуть до 31 травня 2024 року.
  • Позиційні бої тривають на всьому театрі бойових дій.
  • Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров продовжує докладати зусиль для зміцнення репутації чеченських збройних сил.
  • Російська окупаційна влада створює умови для примусу до явки виборців на майбутніх президентських виборах у березні 2024 року.

Теми: Іл-76 у РосіївійнаISWРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Падіння російського Іл-76: "Схеми" дізналися прізвища членів екіпажу
В російському Туапсе на нафтопереробному заводі виникла пожежа: місцеві жителі чули дрони
Олещук: У нас є інструменти, щоб дістати ворога там, де він не чекає
ЗСУ знищили 950 окупантів і 59 артсистем росіян за добу
Останні новини
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
07:14
Росіяни вночі атакували 4 "Шахедами", 2 − збили
Усі новини...
Реклама: