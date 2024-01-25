ISW: Россия использует катастрофу Ил-76, чтобы посеять в Украине недовольство

Российские субъекты информационного пространства используют катастрофу Ил-76 для того, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики приводят слова председателя Комитета по обороне Государственной думы России Андрея Картаполова, который заявил, что Украина намеренно сбила Ил-76, зная, что на борту находились украинские военнопленные, и призвал приостановить все обмены военнопленными на неопределенный срок.

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В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил украинскую "внутриполитическую борьбу" в причастности к катастрофе.

Кроме этого, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сейчас находится в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН, призвал к срочному созыву заседания СБ ООН, посвященного этой авиакатастрофе, и обвинил Украину в терроризме.

ISW отмечает, что такие российские обвинения частично имеют целью посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству, что согласуется с другими российскими информационными усилиями, направленными на ослабление Украины внутри страны.

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Военные аналитики отмечают, что обмен военнопленными является чувствительным вопросом как для России, так и для Украины, и риторические упоминания о военнопленных предсказуемо вызывают эмоциональную реакцию.

Кроме того, российские официальные лица сделали необоснованные заявления о том, что Украина сбила Ил-76 американскими или немецкими ракетными системами, вероятно, в попытке отговорить западных партнеров Украины от предоставления Украине критически важных систем противовоздушной обороны, необходимых для обороны.

Ключевые выводы ISW за 24 января: