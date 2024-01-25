Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Россия использует катастрофу Ил-76, чтобы посеять в Украине недовольство

Алена ИвашкивЧетверг, 25 января 2024, 05:42
ISW: Россия использует катастрофу Ил-76, чтобы посеять в Украине недовольство
Обломки самолета Ил-76 в Белгородской области, фото РосСМИ

Российские субъекты информационного пространства используют катастрофу Ил-76 для того, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики приводят слова председателя Комитета по обороне Государственной думы России Андрея Картаполова, который заявил, что Украина намеренно сбила Ил-76, зная, что на борту находились украинские военнопленные, и призвал приостановить все обмены военнопленными на неопределенный срок. 

Реклама:

В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил украинскую "внутриполитическую борьбу" в причастности к катастрофе. 

Кроме этого, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сейчас находится в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН, призвал к срочному созыву заседания СБ ООН, посвященного этой авиакатастрофе, и обвинил Украину в терроризме. 

ISW отмечает, что такие российские обвинения частично имеют целью посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству, что согласуется с другими российскими информационными усилиями, направленными на ослабление Украины внутри страны.

ВИДЕО ДНЯ

Военные аналитики отмечают, что обмен военнопленными является чувствительным вопросом как для России, так и для Украины, и риторические упоминания о военнопленных предсказуемо вызывают эмоциональную реакцию. 

Кроме того, российские официальные лица сделали необоснованные заявления о том, что Украина сбила Ил-76 американскими или немецкими ракетными системами, вероятно, в попытке отговорить западных партнеров Украины от предоставления Украине критически важных систем противовоздушной обороны, необходимых для обороны.

Ключевые выводы ISW за 24 января:

  • Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января.
  • Российские субъекты информационного пространства используют катастрофу Ил-76 для того, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине.
  • Российские правоохранительные органы кодифицируют методы ксенофобского профайлинга, которые предусматривают склонность мигрантов к преступной деятельности на фоне постоянных конфликтов между российскими гражданами и натурализованными мигрантами.
  • Главное управление военной разведки (ГУР) Украины сообщило, что украинские хакеры недавно совершили кибератаки на российскую разведывательную и коммуникационную инфраструктуру.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время 18-й Украинской оборонной контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии, что недавние российские ракетные удары по Украине подчеркивают необходимость усиления украинской противовоздушной обороны.
  • Российские и чадские официальные лица встретились в Москве 24 января, предполагая, что Чад может стать следующей целью Кремля среди бывших французских колоний на африканском континенте.
  • Подконтрольный Министерству обороны России "Африканский корпус" 24 января опубликовал фотографии, на которых якобы изображены военнослужащие "Африканского корпуса", прибывающие в Буркина-Фасо.
  • НАТО объявила 24 января о начале учений "Стедфаст дефендер - 2024", которые продлятся до 31 мая 2024 года.
  • Позиционные бои продолжаются на всем театре боевых действий.
  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров продолжает прилагать усилия для укрепления репутации чеченских вооруженных сил.
  • Российские оккупационные власти создают условия для принуждения к явке избирателей на предстоящих президентских выборах в марте 2024 года.

Темы: Ил-76 в РоссиивойнаISWРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

Крушение российского Ил-76: "Схемы" узнали фамилии членов экипажа
В российском Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар: местные жители слышали дроны
Олещук: У нас есть инструменты, чтобы достать врага там, где он не ждет
ВСУ уничтожили 950 оккупантов и 59 артсистем россиян за сутки
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: