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Дві хвилі атак дронами: основний удар припав на Одесу, там 6 поранених

Олена РощінаЧетвер, 25 січня 2024, 09:01
Дві хвилі атак дронами: основний удар припав на Одесу, там 6 поранених
Уламки дронів спричинили пожежі в будинках в Одесі, фото ДСНС

У ніч на 25 січня в Одеській області було збито 10 дронів-камікадзе, а в Миколаївській області – 1, місто Одеса зазнало двох атак, є влучання у склад меблевого комбінату, уламки дронів впали на житлові будинки, 6 людей отримали поранення.

Джерело: Сили оборони півдня України, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ДСНС України

Дослівно Сили оборони півдня України: "Вночі ворог двома хвилями атакував південні регіони БпЛА типу "Shahed-131/136". Основний удар був зосереджений на Одесу, 6 людей отримали поранення. 

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Між попередженнями про повітряну тривогу пауза склала до 15 хвилин. А бойова робота велась в умовах рясного заходу на удар одночасно кількох дронів.

11 дронів-камікадзе силам протиповітряної оборони вдалось збити: 10 на Одещині, 1 на Миколаївщині. 

Ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі – заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань.

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На жаль, збиті дрони за інерційною траєкторію долітали до житлових кварталів". 

Деталі: Один зі збитих дронів, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована.

Ще один уражений дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. 

У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито. 

Чотири людини отримали поранення, їм надано домомогу на місці, лікуються амбулаторно. Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Ще один ударний безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі без детонації, повідомив Кіпер. Постраждалих немає. На місці працювали вибухотехніки. 

Не вдалось уникнути і влучань. Ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин. 

Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю, отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Постраждалому надано медичну допомогу, лікується амбулаторно.

Дронова атака на Одесу в ніч на 25 січня 2024 року
Дронова атака на Одесу в ніч на 25 січня 2024 року
Фото Одеської ОВА
Дронова атака на Одесу в ніч на 25 січня 2024 року
Дронова атака на Одесу в ніч на 25 січня 2024 року
Фото Одеської ОВА
Наслідки атаки на Одесу 25.01.2024
Наслідки атаки на Одесу 25.01.2024
Фото ДСНС
Наслідки атаки на Одесу 25.01.2024
Наслідки атаки на Одесу 25.01.2024
Фото ДСНС
Наслідки атаки на Одесу 25.01.2024
Наслідки атаки на Одесу 25.01.2024
Фото ДСНС
Наслідки атаки на Одесу 25.01.2024
Наслідки атаки на Одесу 25.01.2024
Фото ДСНС
Наслідки атаки на Одесу 25.01.2024
Наслідки атаки на Одесу 25.01.2024
Фото ДСНС
Дронова атака на Одесу в ніч на 25 січня 2024 року
Дронова атака на Одесу в ніч на 25 січня 2024 року
Фото Одеської ОВА
Дронова атака на Одесу в ніч на 25 січня 2024 року
Дронова атака на Одесу в ніч на 25 січня 2024 року
Фото Одеської ОВА
"Швидка" на місці пошкоджень в Одесі
Фото Одеської ОВА

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що цієї ночі противник випустив по Україні 14 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", із них вдалося знищити 11 безпілотників.

Теми: ОдесаОдеська областьМиколаївська областьШахед
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