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Две волны атак дронами: основной удар пришелся на Одессу, там 6 раненых

Елена РощинаЧетверг, 25 января 2024, 09:01
Две волны атак дронами: основной удар пришелся на Одессу, там 6 раненых
Обломки дронов вызвали пожары в домах в Одессе, фото ГСЧС

В ночь на 25 января в Одесской области было сбито 10 дронов-камикадзе, а в Николаевской области – 1, город Одесса подвергся двум атакам, есть попадание в склад мебельного комбината, обломки дронов упали на жилые дома, 6 человек получили ранения.

Источник: Силы обороны юга Украины, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, ГСЧС Украины

Дословно Силы обороны юга Украины: "Ночью враг двумя волнами атаковал южные регионы БПЛА типа "Shahed-131/136". Основной удар был сосредоточен на Одессу, 6 человек получили ранения. 

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Между предупреждениями о воздушной тревоге пауза составила до 15 минут. А боевая работа велась в условиях обильного захода на удар одновременно нескольких дронов.

11 дронов-камикадзе силам противовоздушной обороны удалось сбить: 10 в Одесской области, 1 на Николаевщине. 

Враг применял уже испытанные тактические хитрости – заходил с акватории моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям.

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К сожалению, сбитые дроны по инерционной траектории долетали до жилых кварталов". 

Детали: Один из сбитых дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, спровоцировал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован.

Еще один подбитый дрон в падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города.

В этом же жилом квартале упал еще один БпЛА, рядом с поврежденным во время предыдущей атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению близлежащих домов, полностью выгорел припаркованный во дворе автомобиль, еще несколько побито. 

Четыре человека получили ранения, им оказана помощь на месте, лечатся амбулаторно. Одну из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов.

Еще один ударный беспилотник упал возле многоэтажки в Приморском районе без детонации, сообщил Кипер. Пострадавших нет. На месте работали взрывотехники.

Не удалось избежать и попаданий. Враг попал в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Вспыхнул мощный пожар из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ. 

Мужчину, который рядом проезжал на велосипеде, ударной волной сбросило на землю, получил ранения обломками различных предметов, которые разлетались от взрыва. Пострадавшему оказана медицинская помощь, лечится амбулаторно.

Дроновая атака на Одессу в ночь на 25 января 2024 года
Дроновая атака на Одессу в ночь на 25 января 2024 года
Фото Одесской ОВА
Дроновая атака на Одессу в ночь на 25 января 2024 года
Дроновая атака на Одессу в ночь на 25 января 2024 года
Фото Одесской ОВА
Последствия атаки на Одессу 25.01.2024
Последствия атаки на Одессу 25.01.2024
Фото ГСЧС
Последствия атаки на Одессу 25.01.2024
Последствия атаки на Одессу 25.01.2024
Фото ГСЧС
Последствия атаки на Одессу 25.01.2024
Последствия атаки на Одессу 25.01.2024
Фото ГСЧС
Последствия атаки на Одессу 25.01.2024
Последствия атаки на Одессу 25.01.2024
Фото ГСЧС
Последствия атаки на Одессу 25.01.2024
Последствия атаки на Одессу 25.01.2024
Фото ГСЧС
Дроновая атака на Одессу в ночь на 25 января 2024 года
Дроновая атака на Одессу в ночь на 25 января 2024 года
Фото Одесской ОВА
Дроновая атака на Одессу в ночь на 25 января 2024 года
Дроновая атака на Одессу в ночь на 25 января 2024 года
Фото Одесской ОВА
"Скорая" на месте повреждений в Одессе
Фото Одесской ОВА

Воздушные силы ВСУ сообщали, что этой ночью противник выпустил по Украине 14 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131", из них удалось уничтожить 11 беспилотников.

Темы: ОдессаОдесская областьНиколаевская областьШахед
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