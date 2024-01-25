Лубінець: Немає жодних ознак того, що на Іл-76 було стільки людей

Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора.

Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі марафону новин

Пряма мова Лубінця на питання, чи відомо наразі, хто був у літаку: "Ні, невідомо. За моєю інформацією, я не можу сказати ствердно, що там дійсно були військовополонені. По тому аналізу фото і відео, які ми побачили в мережі, якщо б там були тіла − знову ж я не експерт, − але якщо б у росіян були якісь фото чи відео, що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали.

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Ми не побачили жодних ознак того, що в літаку була так кількість людей − громадян України, чи не громадян України".

Деталі: Лубінець також додав, що бачив у мережі мапи і думки експертів про те, що цей літак приземлився, завантажився чимось іншим і відлітав.

"Тобто у нього був зворотній напрямок польоту від цього аеродрому. В цьому мають розбиратися експерти. На нашу думку, це мають бут міжнародні експерти, які мають чітко сказати, що там відбулося", − сказав омбудсмен.

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Деталі: Лубінець також закликав людей пам’ятати, що війна продовжується, і що "це був військовий літак і зрозуміло, як повинні діяти наші ЗСУ − робити все, щоб наша держава вистояла і перемогла".

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