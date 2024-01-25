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Лубінець: Немає жодних ознак того, що на Іл-76 було стільки людей

Ірина БалачукЧетвер, 25 січня 2024, 10:59
Лубінець: Немає жодних ознак того, що на Іл-76 було стільки людей
Залишки літака Іл-76, який розбився в Росії. Фото РИА новости

Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора.  

Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі марафону новин

Пряма мова Лубінця на питання, чи відомо наразі, хто був у літаку: "Ні, невідомо. За моєю інформацією, я не можу сказати ствердно, що там дійсно були військовополонені. По тому аналізу фото і відео, які ми побачили в мережі, якщо б там були тіла − знову ж я не експерт, − але якщо б у росіян були якісь фото чи відео, що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали.

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Ми не побачили жодних ознак того, що в літаку була так кількість людей − громадян України, чи не громадян України".

Деталі: Лубінець також додав, що бачив у мережі мапи і думки експертів про те, що цей літак приземлився, завантажився чимось іншим і відлітав.

"Тобто у нього був зворотній напрямок польоту від цього аеродрому. В цьому мають розбиратися експерти. На нашу думку, це мають бут міжнародні експерти, які мають чітко сказати, що там відбулося", − сказав омбудсмен.

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Деталі: Лубінець також закликав людей пам’ятати, що війна продовжується, і що "це був військовий літак і зрозуміло, як повинні діяти наші ЗСУ − робити все, щоб наша держава вистояла і перемогла".  

Передісторія:

  • Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі сверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
  • Після падіння російського Іл-76 у Белгородській області РФ низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію.
  • В ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими.
  • Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії. 
  • Пізніше Головне управління розвідки МОУ констатувало, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство наголосило, що не володіє даними, чи перебували на борту літака, який розбився, українські полонені.

Теми: РосіяІл-76 у Росіїполоненіомбудсмен
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