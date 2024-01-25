Лубінець: Немає жодних ознак того, що на Іл-76 було стільки людей
Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора.
Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі марафону новин
Пряма мова Лубінця на питання, чи відомо наразі, хто був у літаку: "Ні, невідомо. За моєю інформацією, я не можу сказати ствердно, що там дійсно були військовополонені. По тому аналізу фото і відео, які ми побачили в мережі, якщо б там були тіла − знову ж я не експерт, − але якщо б у росіян були якісь фото чи відео, що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали.
Ми не побачили жодних ознак того, що в літаку була так кількість людей − громадян України, чи не громадян України".
Деталі: Лубінець також додав, що бачив у мережі мапи і думки експертів про те, що цей літак приземлився, завантажився чимось іншим і відлітав.
"Тобто у нього був зворотній напрямок польоту від цього аеродрому. В цьому мають розбиратися експерти. На нашу думку, це мають бут міжнародні експерти, які мають чітко сказати, що там відбулося", − сказав омбудсмен.
Деталі: Лубінець також закликав людей пам’ятати, що війна продовжується, і що "це був військовий літак і зрозуміло, як повинні діяти наші ЗСУ − робити все, щоб наша держава вистояла і перемогла".
Передісторія:
- Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі сверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
- Після падіння російського Іл-76 у Белгородській області РФ низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію.
- В ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими.
- Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії.
- Пізніше Головне управління розвідки МОУ констатувало, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство наголосило, що не володіє даними, чи перебували на борту літака, який розбився, українські полонені.