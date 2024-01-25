Лубинец: Нет никаких признаков того, что на Ил-76 было столько людей

Украина пока не увидела никаких признаков того, что на военном самолете Ил-76, который разбился в Белгородской области РФ, находилось большое количество военнопленных, о чем заявляло Минобороны РФ и другие представители страны-агрессора.

Источник: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире марафона новостей

Прямая речь Лубинца на вопрос, известно ли сейчас, кто был в самолете: "Нет, неизвестно. По моей информации, я не могу сказать утвердительно, что там действительно были военнопленные. По тому анализу фото и видео, которые мы увидели в сети, если бы там были тела − опять же я не эксперт, − но если бы у россиян были какие-то фото или видео, что там были наши военнопленные, то они бы их уже использовали.

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Мы не увидели никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей − граждан Украины, или не граждан Украины".

Детали: Лубинец также добавил, что видел в сети карты и мнения экспертов о том, что этот самолет приземлился, загрузился чем-то другим и улетал.

"То есть у него было обратное направление полета от этого аэродрома. В этом должны разбираться эксперты. По нашему мнению, это должны быть международные эксперты, которые должны четко сказать, что там произошло", − сказал омбудсмен.

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Детали: Лубинец также призвал людей помнить, что война продолжается, и что "это был военный самолет и понятно, как должны действовать наши ВСУ − делать все, чтобы наше государство выстояло и победило".

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