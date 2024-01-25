За атакою безпілотників на нафтопереробний завод в Туапсе стоїть СБУ – джерела
Четвер, 25 січня 2024, 12:02
Нафтопереробний завод "Роснефті" у місті Туапсе Краснодарського краю Росії, на якому у ніч на 25 січня виникла пожежа, був атакований безпілотниками Служби безпеки.
Джерело: співрозмовники УП в СБУ
Деталі: За даними джерел, атака безпілотників СБУ спричинила на заводі масштабну пожежу. "Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колонни", - уточнило джерело.
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"СБУ бʼє вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", - зазначили в спецслужбах.
Що було раніше:
- У ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Туапсе, що у Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі повідомляли про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.
- Перед цим в ніч на 21 січня українські спецслужби також здівйснювали "бавовняні" спецоперації на території Росії. Зокрема повідомлялось, що нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області – також спецоперація Служби безпеки.
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