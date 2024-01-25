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За атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе стоит СБУ - источники

Станислав Погорилов, Роман РоманюкЧетверг, 25 января 2024, 12:02
За атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе стоит СБУ - источники
Фото: скриншот с видео

Нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в городе Туапсе Краснодарского края России, на котором в ночь на 25 января возник пожар, был атакован беспилотниками Службы безопасности.

Источник: собеседники УП в СБУ

Детали: По данным источников, атака беспилотников СБУ вызвала на заводе масштабный пожар. "Повреждения получила установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны", - уточнил источник.

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"СБУ бьет вглубь РФ и продолжает атаки на объекты, которые не только имеют важное значение для экономики России, но и обеспечивают топливом вражеские войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается", - отметили в спецслужбах.

Что предшествовало:

  • В ночь на 25 января возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Туапсе, что в Краснодарском крае РФ. Местные жители сообщали о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.
  • Перед этим в ночь на 21 января украинские спецслужбы также проводили "хлопковые" спецоперации на территории России. В частности, сообщалось, что ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области - также спецоперация Службы безопасности.

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Темы: беспилотникивойнаРосcияСБУ
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