Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола

Андрей Шевченко стал новым президентом Украинской ассоциации футбола.

Источник: "Суспільне Спорт" с места события

Детали: За соответствующее решение проголосовали делегаты на внеочередном Конгрессе УАФ 25 января.

Реклама:

47-летний Шевченко был единственным кандидатом на пост президента УАФ, которого выдвинули на эту должность все постоянные члены УАФ за месяц до выборов. После того Шевченко подтвердил, что будет участвовать в выборах. Непосредственно на конгрессе "за" него проголосовали 93 делегата УАФ, "против" и "воздержались" - 0.

На посту президента УАФ Андрей Шевченко заменит Андрея Павелко, который занимал должность с 2015 года. С июня 2023 года Павелко находится под стражей без права внесения залога по подозрению в хищении средств.

Перед выборами новый Шевченко провел несколько встреч с членами ассоциации в Киеве, Львове и Харькове.

ВИДЕО ДНЯ

Предыдущий опыт деятельности на должности футбольного функционера у Шевченко отсутствует. До конгресса он также не представил свою команду и публично не назвал план деятельности, с которым баллотируется на должность, отмечает "Суспільне.Спорт".

Обновлено: Назначив Андрея Шевченко президентом Украинской ассоциации футбола, конгресс этой организации единогласно утвердил новых членов президиума и исполнительного комитета УАФ.

Первым вице-президентом УАФ стал Павел Бойчук, а вице-президентами - Сергей Ребров и Александр Шевченко.

По данным издания Football.ua, Бойчук является юристом и адвокатом Андрея Шевченко, а Александр Шевченко занимает должность главы Федерации футбола Львовской области.

Справка: Андрей Шевченко (дата рождения - 29.09.1976) - обладатель "Золотого мяча"-2004, Герой Украины, награжден знаком отличия "Национальная легенда Украины".