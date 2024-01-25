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Росіяни перекинули підбитий "Оленегорський горняк" в окупований Севастополь

Олена РощінаЧетвер, 25 січня 2024, 13:21
Росіяни перекинули підбитий Оленегорський горняк в окупований Севастополь
ВДК "Оленегорський горняк" на параді, фото автора Kora27 із Wikimedia

Російські війська перемістили великий десантний корабель "Оленегорський горняк" зі свого Новоросійська до окупованого Криму, підбитий пів року тому ВДК помітили у Севастополі.

Джерело: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" вранці 25 січня, партизанський рух АТЕШ

Пряма мова Плетенчука: "Він перебуває в Севастопольській бухті – це ми можемо підтвердити. АТЕШ передавав, що це Графська бухта – це не зовсім так. Але загалом так: це Севастопольська бухта.

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А щодо його можливої участі в заходах з охорони та оборони акваторії або інших навчально-бойових заходах, то це він може зробити навряд чи. Тому що це дуже відомий нам 775 проєкту великий десантний корабель "Оленегорський горняк", який зараз трошки "не БГ" (не боєготовий – ред.), як у нас кажуть у Збройних силах.

Тому що він після отриманих минулого сезону пошкоджень перебуває у ремонті. І, скоріше за все, з цією метою (ремонту) з Новоросійська його туди і притягнули. Тому очікувати від нього якихось чергових подвигів не варто".

Деталі: Напередодні, 24 січня, рух "АТЕШ" повідомив, що його агенти зафіксували прибуття великого десантного корабля в Севастополь: після передислокації ВДК проєкту 775 у Графську пристань міста Севастополь його "розвертали й накривали маскуванням".

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ВДК
Російський ВДК "Оленегорський горняк" в окупованому Криму
Фото руху АТЕШ

Речник ВМС зазначив, що такий великий корабель замаскувати неможливо.

Великий десантний корабель “Оленегорський горняк” помітили в Севастополі
Великий десантний корабель “Оленегорський горняк” помітили в Севастополі
Фото АТЕШ

Плетнечук додав, що "Оленегорський горняк" вийти в море на бойове чергування поки не зможе, бо ще потребує відновлення.

"Можливо, колись він повернеться. Але враховуючи, що в нього пошкодження були досить суттєві, то в найближчій перспективі ми навряд чи його побачимо за виконанням подібних завдань", – сказав він.

Цьому передувало: 4 серпня 2023 року Служба безпеки України заявила, що провела спецоперацію в бухті Новоросійська у Росії: там надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорський горняк", спричинивши "серйозну пробоїну".

У жовтні джерело російського ТАСС повідомляло, що на ВДК "Оленегорський горняк" завершено зовнішні роботи і триває відновлення деяких внутрішніх відсіків і приміщень.

Теми: Чорне мореКримСевастопольфлот
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