Росіяни перекинули підбитий "Оленегорський горняк" в окупований Севастополь

Російські війська перемістили великий десантний корабель "Оленегорський горняк" зі свого Новоросійська до окупованого Криму, підбитий пів року тому ВДК помітили у Севастополі.

Джерело: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" вранці 25 січня, партизанський рух АТЕШ

Пряма мова Плетенчука: "Він перебуває в Севастопольській бухті – це ми можемо підтвердити. АТЕШ передавав, що це Графська бухта – це не зовсім так. Але загалом так: це Севастопольська бухта.

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А щодо його можливої участі в заходах з охорони та оборони акваторії або інших навчально-бойових заходах, то це він може зробити навряд чи. Тому що це дуже відомий нам 775 проєкту великий десантний корабель "Оленегорський горняк", який зараз трошки "не БГ" (не боєготовий – ред.), як у нас кажуть у Збройних силах.

Тому що він після отриманих минулого сезону пошкоджень перебуває у ремонті. І, скоріше за все, з цією метою (ремонту) з Новоросійська його туди і притягнули. Тому очікувати від нього якихось чергових подвигів не варто".

Деталі: Напередодні, 24 січня, рух "АТЕШ" повідомив, що його агенти зафіксували прибуття великого десантного корабля в Севастополь: після передислокації ВДК проєкту 775 у Графську пристань міста Севастополь його "розвертали й накривали маскуванням".

ВІДЕО ДНЯ

Російський ВДК "Оленегорський горняк" в окупованому Криму Фото руху АТЕШ

Речник ВМС зазначив, що такий великий корабель замаскувати неможливо.

Великий десантний корабель “Оленегорський горняк” помітили в Севастополі Фото АТЕШ

Плетнечук додав, що "Оленегорський горняк" вийти в море на бойове чергування поки не зможе, бо ще потребує відновлення.

"Можливо, колись він повернеться. Але враховуючи, що в нього пошкодження були досить суттєві, то в найближчій перспективі ми навряд чи його побачимо за виконанням подібних завдань", – сказав він.

Цьому передувало: 4 серпня 2023 року Служба безпеки України заявила, що провела спецоперацію в бухті Новоросійська у Росії: там надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорський горняк", спричинивши "серйозну пробоїну".

У жовтні джерело російського ТАСС повідомляло, що на ВДК "Оленегорський горняк" завершено зовнішні роботи і триває відновлення деяких внутрішніх відсіків і приміщень.