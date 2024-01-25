Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне перебросили подбитый "Оленегорский горняк" в оккупированный Севастополь

Елена РощинаЧетверг, 25 января 2024, 13:21
Россияне перебросили подбитый Оленегорский горняк в оккупированный Севастополь
БДК "Оленегорский горняк" на параде, фото автора Kora27 из Wikimedia

Российские войска переместили большой десантный корабль "Оленегорский горняк" из своего Новороссийска в оккупированный Крым, подбитый полгода назад БДК заметили в Севастополе.

Источник: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости" утром 25 января, партизанское движение АТЕШ

Прямая речь Плетенчука: "Он находится в Севастопольской бухте – это мы можем подтвердить. АТЕШ передавал, что это Графская бухта – это не совсем так. Но в целом да: это Севастопольская бухта.

Реклама:

А что касается его возможного участия в мероприятиях по охране и обороне акватории или других учебно-боевых мероприятиях, то это он вряд ли может сделать. Потому что это очень известный нам 775 проекта большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который сейчас немножко "не БГ" (не боеготовый – ред.), как у нас говорят в Вооруженных силах.

Потому что он после полученных в прошлом сезоне повреждений находится в ремонте. И, скорее всего, с этой целью (ремонта) из Новороссийска его туда и притащили. Поэтому ожидать от него каких-то очередных подвигов не стоит".

Детали: Накануне, 24 января, движение "АТЕШ" сообщило, что его агенты зафиксировали прибытие большого десантного корабля в Севастополь: после передислокации БДК проекта 775 в Графскую пристань города Севастополь его "разворачивали и накрывали маскировкой".

ВИДЕО ДНЯ
Большой десантный корабль
Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" заметили в Севастополе
Фото АТЕШ

Спикер ВМС отметил, что такой большой корабль замаскировать невозможно.

Российский БДК
Российский БДК "Оленегорский горняк" в оккупированном Крыму
Фото движения АТЕШ

Плетнечук добавил, что "Оленегорский горняк" выйти в море на боевое дежурство пока не сможет, потому что еще нуждается в восстановлении.

"Возможно, когда-то он вернется. Но учитывая, что у него повреждения были достаточно существенные, то в ближайшей перспективе мы вряд ли его увидим за выполнением подобных задач", – сказал он.

Этому предшествовало: 4 августа 2023 года Служба безопасности Украины заявила, что провела спецоперацию в бухте Новороссийска в России: там надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк", нанеся "серьезную пробоину".

В октябре источник российского ТАСС сообщал, что на БДК "Оленегорский горняк" завершены наружные работы и ведется восстановление некоторых внутренних отсеков и помещений.

Темы: Черное мореКрымСевастопольфлот
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

Черное море
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: