Россияне перебросили подбитый "Оленегорский горняк" в оккупированный Севастополь

Российские войска переместили большой десантный корабль "Оленегорский горняк" из своего Новороссийска в оккупированный Крым, подбитый полгода назад БДК заметили в Севастополе.

Источник: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости" утром 25 января, партизанское движение АТЕШ

Прямая речь Плетенчука: "Он находится в Севастопольской бухте – это мы можем подтвердить. АТЕШ передавал, что это Графская бухта – это не совсем так. Но в целом да: это Севастопольская бухта.

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А что касается его возможного участия в мероприятиях по охране и обороне акватории или других учебно-боевых мероприятиях, то это он вряд ли может сделать. Потому что это очень известный нам 775 проекта большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который сейчас немножко "не БГ" (не боеготовый – ред.), как у нас говорят в Вооруженных силах.

Потому что он после полученных в прошлом сезоне повреждений находится в ремонте. И, скорее всего, с этой целью (ремонта) из Новороссийска его туда и притащили. Поэтому ожидать от него каких-то очередных подвигов не стоит".

Детали: Накануне, 24 января, движение "АТЕШ" сообщило, что его агенты зафиксировали прибытие большого десантного корабля в Севастополь: после передислокации БДК проекта 775 в Графскую пристань города Севастополь его "разворачивали и накрывали маскировкой".

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Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" заметили в Севастополе Фото АТЕШ

Спикер ВМС отметил, что такой большой корабль замаскировать невозможно.

Российский БДК "Оленегорский горняк" в оккупированном Крыму Фото движения АТЕШ

Плетнечук добавил, что "Оленегорский горняк" выйти в море на боевое дежурство пока не сможет, потому что еще нуждается в восстановлении.

"Возможно, когда-то он вернется. Но учитывая, что у него повреждения были достаточно существенные, то в ближайшей перспективе мы вряд ли его увидим за выполнением подобных задач", – сказал он.

Этому предшествовало: 4 августа 2023 года Служба безопасности Украины заявила, что провела спецоперацию в бухте Новороссийска в России: там надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк", нанеся "серьезную пробоину".

В октябре источник российского ТАСС сообщал, что на БДК "Оленегорский горняк" завершены наружные работы и ведется восстановление некоторых внутренних отсеков и помещений.