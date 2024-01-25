Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чекали на Сумщині: у ГУР розповіли деталі обміну полоненими, який зірвався

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 25 січня 2024, 16:15
Чекали на Сумщині: у ГУР розповіли деталі обміну полоненими, який зірвався
АНДРІЙ ЮСОВ, ФОТО УКРІНФОРМ

У Головному управлінні розвідки розповіли деталі обміну полоненими із Росією, який мав відбутися 24 січня, але зірвався, а також повідомили, що літак Іл-76, який нібито перевозив українських полонених, до цього постачав ракети для ударів по Харкову.

Джерело: представник Головного управління розвідки МОУ та Координаціного штабу Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Питання доставки полонених на обмін – відповідальність країни, яка їх утримує. Україна зі свого боку вжила всіх заходів для того, щоб вчорашній обмін відбувся.

Реклама:

Цивільний транспорт з російськими полоненими знаходився на місці, це Сумський напрямок. Все було готове для обміну. Відповідні служби попереджені, забезпечений режим тиші на напрямку. Прикордонники, Сили безпеки і оборони – всі відпрацювали належним чином.

Минулого разу, 3 січня, коли Україна повернула 230 своїх захисників, Росія також використовувала авіасполучення для переміщення наших полонених. Але тоді було заздалегіть попереджено Україну, і було прохання забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями. Звичайно, Україна дотрималась цього, і обмін був успішно реалізований.

Стосовно вчорашніх заходів... Такої інформації від агресора ні в усному, ні в письмовому вигляді не надходило.

ВІДЕО ДНЯ

…За зізнанням самих росіян, вони використовують для транспортування українських полонених військову авіацію. Іл-76М – військовий літак, зі спареною зенітною гарматою на хвостовій частині".

Деталі: Юсов повідомив, що конкретно цей борт був помічений на аеродромі "Енгельс-2" в Саратівській області РФ, де він забезпечував боєкомплектом стратегічну авіацію противника. Крім того, за його словами, це той самий літак, який постачав ракети для ударів по Харкову.

Передісторія: 

  • Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі зазначили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
  • Після падіння російського Іл-76 низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію. 
  • Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії
  • Головне управління розвідки МОУ констатувало, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство зазначило, що не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту. 
  • Білий дім заявив, що поки не має достатньо інформації, щоб встановити, що сталося з літаком Іл-76.

Теми: полоненіобмінІл-76 у РосіїГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

полонені
Росія приховала від Червоного Хреста дані про полонених у літаку Іл-76 – ГУР
Україна з'ясовує у Червоного Хреста, чи попереджала РФ про перевезення полонених у Іл-76
РФ вкидає списки на обмін 24 січня через пропагандистів, ми не будемо на це вестися – Юсов
Останні новини
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
07:14
Росіяни вночі атакували 4 "Шахедами", 2 − збили
Усі новини...
Реклама: