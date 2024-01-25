Чекали на Сумщині: у ГУР розповіли деталі обміну полоненими, який зірвався

У Головному управлінні розвідки розповіли деталі обміну полоненими із Росією, який мав відбутися 24 січня, але зірвався, а також повідомили, що літак Іл-76, який нібито перевозив українських полонених, до цього постачав ракети для ударів по Харкову.

Джерело: представник Головного управління розвідки МОУ та Координаціного штабу Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Питання доставки полонених на обмін – відповідальність країни, яка їх утримує. Україна зі свого боку вжила всіх заходів для того, щоб вчорашній обмін відбувся.

Реклама:

Цивільний транспорт з російськими полоненими знаходився на місці, це Сумський напрямок. Все було готове для обміну. Відповідні служби попереджені, забезпечений режим тиші на напрямку. Прикордонники, Сили безпеки і оборони – всі відпрацювали належним чином.

Минулого разу, 3 січня, коли Україна повернула 230 своїх захисників, Росія також використовувала авіасполучення для переміщення наших полонених. Але тоді було заздалегіть попереджено Україну, і було прохання забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями. Звичайно, Україна дотрималась цього, і обмін був успішно реалізований.

Стосовно вчорашніх заходів... Такої інформації від агресора ні в усному, ні в письмовому вигляді не надходило.

ВІДЕО ДНЯ

…За зізнанням самих росіян, вони використовують для транспортування українських полонених військову авіацію. Іл-76М – військовий літак, зі спареною зенітною гарматою на хвостовій частині".

Деталі: Юсов повідомив, що конкретно цей борт був помічений на аеродромі "Енгельс-2" в Саратівській області РФ, де він забезпечував боєкомплектом стратегічну авіацію противника. Крім того, за його словами, це той самий літак, який постачав ракети для ударів по Харкову.

Передісторія: