Ждали на Сумщине: в ГУР рассказали детали обмена пленными, который сорвался
В Главном управлении разведки рассказали детали обмена пленными с Россией, который должен был состояться 24 января, но сорвался, а также сообщили, что самолет Ил-76, который якобы перевозил украинских пленных, до этого поставлял ракеты для ударов по Харькову.
Источник: представитель Главного управления разведки МОУ и Координационного штаба Андрей Юсов в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Вопрос доставки пленных на обмен - ответственность страны, которая их удерживает. Украина со своей стороны приняла все меры для того, чтобы вчерашний обмен состоялся.
Гражданский транспорт с российскими пленными находился на месте, это Сумское направление. Все было готово для обмена. Соответствующие службы предупреждены, обеспечен режим тишины на направлении. Пограничники, Силы безопасности и обороны - все отработали должным образом.
В прошлый раз, 3 января, когда Украина вернула 230 своих защитников, Россия также использовала авиасообщение для перемещения наших пленных. Но тогда была заранее предупреждена Украина, и была просьба обеспечить режим тишины, потому что садится борт с военнопленными украинцами. Конечно, Украина придерживалась этого, и обмен был успешно реализован.
Относительно вчерашних мероприятий... Такой информации от агрессора ни в устном, ни в письменном виде не поступало.
...По признанию самих россиян, они используют для транспортировки украинских пленных военную авиацию. Ил-76М - военный самолет, со спаренной зенитной пушкой на хвостовой части".
Детали: Юсов сообщил, что конкретно этот борт был замечен на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области РФ, где он обеспечивал боекомплектом стратегическую авиацию противника. Кроме того, по его словам, это тот самый самолет, который поставлял ракеты для ударов по Харькову.
Предыстория:
- Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
- После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.
- Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии.
- Главное управление разведки МОУ констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, при этом ведомство отметило, что не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту.
- Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.