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До коаліції дронів та РЕБ приєдналися ще дві країни

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 січня 2024, 16:33
До коаліції дронів та РЕБ приєдналися ще дві країни
Фото: Getty Images

До коаліції дронів та радіоелектронної боротьби приєднались Швеція та Велика Британія, разом з Україною та Латвією кількість учасників зросла до 4 країн.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Повідомляється, що міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання контактної групи з питань оборони України 23 січня.

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Також Велика Британія оголосила про намір приєднатися до коаліції,  і стати її співлідером разом з Латвією.

"Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Коаліцію дронів та РЕБ створили Україна та Латвія. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.
  • На початку січня 2024 року Латвія взяла на себе лідерську роль у "коаліції дронів" серед країн, які надають військову підтримку Україні для відсічі російській агресії.

Теми: безпілотникиУкраїнавійнадопомога Україні
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