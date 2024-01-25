До коаліції дронів та РЕБ приєдналися ще дві країни
До коаліції дронів та радіоелектронної боротьби приєднались Швеція та Велика Британія, разом з Україною та Латвією кількість учасників зросла до 4 країн.
Джерело: пресслужба Міноборони
Деталі: Повідомляється, що міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання контактної групи з питань оборони України 23 січня.
Також Велика Британія оголосила про намір приєднатися до коаліції, і стати її співлідером разом з Латвією.
"Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.
Що було раніше:
- Коаліцію дронів та РЕБ створили Україна та Латвія. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.
- На початку січня 2024 року Латвія взяла на себе лідерську роль у "коаліції дронів" серед країн, які надають військову підтримку Україні для відсічі російській агресії.