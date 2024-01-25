К коалиции дронов и РЭБ присоединились еще две страны
К коалиции дронов и радиоэлектронной борьбы присоединились Швеция и Великобритания, вместе с Украиной и Латвией количество участников возросло до 4 стран.
Источник: пресс-служба Минобороны
Детали: Сообщается, что министр обороны Швеции Поль Джонсон объявил об этом решении во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января.
Также Великобритания объявила о намерении присоединиться к коалиции, и стать ее солидером вместе с Латвией.
"Воевать должны технологии, а не люди. Коалиция дронов станет еще одним шагом к реализации этой идеи. Это сохранит много жизней. Усиление и развитие производства беспилотных систем позволит трансформировать армию и сделать новейшие технологии сегодняшней реальностью", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Что предшествовало:
- Коалицию дронов и РЭБ создали Украина и Латвия. Решение об этом приняли во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.
- В начале января 2024 года Латвия взяла на себя лидерскую роль в "коалиции дронов" среди стран, которые оказывают военную поддержку Украине для отпора российской агрессии.