Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

К коалиции дронов и РЭБ присоединились еще две страны

Станислав ПогориловЧетверг, 25 января 2024, 16:33
К коалиции дронов и РЭБ присоединились еще две страны
Фото: Getty Images

К коалиции дронов и радиоэлектронной борьбы присоединились Швеция и Великобритания, вместе с Украиной и Латвией количество участников возросло до 4 стран.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Сообщается, что министр обороны Швеции Поль Джонсон объявил об этом решении во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января.

Реклама:

Также Великобритания объявила о намерении присоединиться к коалиции, и стать ее солидером вместе с Латвией.

"Воевать должны технологии, а не люди. Коалиция дронов станет еще одним шагом к реализации этой идеи. Это сохранит много жизней. Усиление и развитие производства беспилотных систем позволит трансформировать армию и сделать новейшие технологии сегодняшней реальностью", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Коалицию дронов и РЭБ создали Украина и Латвия. Решение об этом приняли во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.
  • В начале января 2024 года Латвия взяла на себя лидерскую роль в "коалиции дронов" среди стран, которые оказывают военную поддержку Украине для отпора российской агрессии.

Темы: беспилотникиУкраинавойнапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

беспилотники
За атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе стоит СБУ - источники
Этой ночью военные уничтожили 11 из 14 "Шахедов"
Российские войска ударили по поселку Рогань Харьковской области: 4 раненых
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: