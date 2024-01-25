В Украину вернули двух депортированных в Россию детей

В две украинские семьи удалось вернуть парня и девушку, которых ранее незаконно депортировала Россия.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Детали: По его словам, парню 16 лет, девушке - 17. Они жили в Крынках Херсонской области. После освобождения правобережья враг депортировал детей в Краснодарский край РФ.

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Прямая речь: "Есть хорошая новость. В две украинские семьи удалось вернуть детей...

Усилиями многих служб детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию, в семьи. Спасибо организации Save Ukraine, которые способствовали этому.

Семьи снова вместе. Радуюсь за молодежь и их родителей".

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Напомним: 25 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, касающуюся положения украинских детей - как тех, которых похитила и пытается лишить идентичности Россия, так и тех, которые нашли приют в ЕС.

Документ призывает национальные парламенты всех государств-членов Совета Европы принять решения, которые бы "осудили военные преступления против детей и признали депортации, принудительные перемещения и неоправданные задержки с репатриацией украинских детей... преступлением геноцида".