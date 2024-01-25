Ексдепутати ОПЗЖ вкрали понад 30 суден торговельного флоту України – СБУ

СБУ спільно з НАБУ та САП викрила масштабну схему розкрадання майна державної компанії "Українське Дунайське пароплавство".

Джерело: Служба безпеки України в Telegram

Деталі: За інформацією спецслужби, зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн.

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За даними слідства, оборудку організували двоє колишніх депутатів Одеської обласної ради від забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя" та ексочільник судноплавної компанії.

У 2017 році вони уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден.

Однак замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію.

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Після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу. Там їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які у подальшому фігуранти використовували у власних комерційних цілях. Зокрема, на території України, але уже під іншою реєстрацією.

Фото: СБУ

Наразі правоохоронці встановили місцезнаходження всіх викрадених суден та заарештували їх.

Трьом організаторам оборудки і трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві, заволодінні чужим майном та вчиненні правочинів із майном, одержаним після відмивання доходів.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Арештовані баржі передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).