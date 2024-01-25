Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ексдепутати ОПЗЖ вкрали понад 30 суден торговельного флоту України – СБУ

Євген КізіловЧетвер, 25 січня 2024, 21:26
Ексдепутати ОПЗЖ вкрали понад 30 суден торговельного флоту України – СБУ
Оголошення підозри одному з фігурантів оборудки. Фото: СБУ

СБУ спільно з НАБУ та САП викрила масштабну схему розкрадання майна державної компанії "Українське Дунайське пароплавство".

Джерело: Служба безпеки України в Telegram

Деталі: За інформацією спецслужби, зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн.

Реклама:

За даними слідства, оборудку організували двоє колишніх депутатів Одеської обласної ради від забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя" та ексочільник судноплавної компанії.

У 2017 році вони уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден.

Однак замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу. Там їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які у подальшому фігуранти використовували у власних комерційних цілях. Зокрема, на території України, але уже під іншою реєстрацією.

 
Фото: СБУ

Наразі правоохоронці встановили місцезнаходження всіх викрадених суден та заарештували їх.

Трьом організаторам оборудки і трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві, заволодінні чужим майном та вчиненні правочинів із майном, одержаним після відмивання доходів.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Арештовані баржі передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Теми: ОПЗЖСБУтранспорткримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Голова ЦРУ: Припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота

Кабмін передав у Верховну Раду оновлений законопроєкт про мобілізацію

У Росії масові збої в роботі інтернету

На крок ближче до вилучення заморожених активів Росії: комітет ПАРЄ схвалив ідею

Кабмін не планує підвищувати тариф на електрику для населення цієї зими – Шмигаль

Новий законопроєкт про мобілізацію уже на фінальній стадії – джерела

Усі новини...
ОПЗЖ
Депутат Черкаської міськради отримав 5 років: виправдовував РФ у розмовах з родичами
Нардеп від ОПЗЖ, що втік перед вторгненням, живе у великій квартирі в Польщі, – "Схеми"
ДБР перевіряє відрядження нардепа Борта, який засиджувався за кордоном
Останні новини
23:54
Економічні новини 30 січня: прогноз по світовому ВВП, метро у Києві не встигнуть поремонтувати за 6 місяців
23:49
У Болгарії подали в розшук 6 росіян, які причетні до вибухів на складах зі зброєю
23:28
Мінфін розмістив ОВДП на 1,6 мільярда
23:27
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:12
ОновленоРосіяни вдарили "Шахедами" по Харкову, виникла пожежа
23:04
Голова ЦРУ: Припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота
22:59
В Україні розширили допомогу переселенцям і тим, хто повертається з-за кордону
22:49
Західні ЗМІ припускають, що звільнення Залужного – питання часу, і оцінюють ризики
22:41
В Авдіївці залишається менше тисячі жителів, евакуація триває
22:14
МВФ покращив прогноз зростання світової економіки на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: