Экс-депутаты ОПЗЖ украли более 30 судов торгового флота Украины – СБУ
СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачила масштабную схему хищения имущества государственной компании "Украинское Дунайское пароходство".
Источник: Служба безопасности Украины в Telegram
Детали: По информации спецслужбы, злоумышленники присвоили 32 баржи торгового флота предприятия на общую сумму более 80 млн грн.
По данным следствия, сделку организовали двое бывших депутатов Одесского областного совета от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и экс-глава судоходной компании.
В 2017 году они заключили несколько договоров между пароходством и подконтрольной фирмой на аренду вышеупомянутых судов.
Однако вместо использования по назначению дельцы вывезли государственные баржи за территорию Украины, изменили их номерные знаки и фиктивно перерегистрировали их на аффилированную компанию.
После этого судна переправили в одну из стран Ближнего Востока. Там их разобрали и изготовили из них 12 барж большей грузоподъемности, которые в дальнейшем фигуранты использовали в собственных коммерческих целях. В частности, на территории Украины, но уже под другой регистрацией.
Сейчас правоохранители установили местонахождение всех похищенных судов и арестовали их.
Трем организаторам сделки и трем их сообщникам сообщено о подозрении в мошенничестве, завладении чужим имуществом и совершении сделок с имуществом, полученным после отмывания доходов.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Арестованные баржи переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).