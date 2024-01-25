Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экс-депутаты ОПЗЖ украли более 30 судов торгового флота Украины – СБУ

Евгений КизиловЧетверг, 25 января 2024, 21:26
Экс-депутаты ОПЗЖ украли более 30 судов торгового флота Украины – СБУ
Объявление подозрения одному из фигурантов сделки. Фото: СБУ

СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачила масштабную схему хищения имущества государственной компании "Украинское Дунайское пароходство".

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: По информации спецслужбы, злоумышленники присвоили 32 баржи торгового флота предприятия на общую сумму более 80 млн грн.

Реклама:

По данным следствия, сделку организовали двое бывших депутатов Одесского областного совета от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и экс-глава судоходной компании.

В 2017 году они заключили несколько договоров между пароходством и подконтрольной фирмой на аренду вышеупомянутых судов.

Однако вместо использования по назначению дельцы вывезли государственные баржи за территорию Украины, изменили их номерные знаки и фиктивно перерегистрировали их на аффилированную компанию.

ВИДЕО ДНЯ

После этого судна переправили в одну из стран Ближнего Востока. Там их разобрали и изготовили из них 12 барж большей грузоподъемности, которые в дальнейшем фигуранты использовали в собственных коммерческих целях. В частности, на территории Украины, но уже под другой регистрацией.

 
Фото: СБУ

Сейчас правоохранители установили местонахождение всех похищенных судов и арестовали их.

Трем организаторам сделки и трем их сообщникам сообщено о подозрении в мошенничестве, завладении чужим имуществом и совершении сделок с имуществом, полученным после отмывания доходов.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Арестованные баржи переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Темы: ОПЗЖСБУтранспорткриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

ОПЗЖ
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
Нардеп от ОПЗЖ, сбежавший перед вторжением, живет в большой квартире в Польше, - "Схемы"
ГБР проверяет командировки нардепа Борта, который засиживался за границей
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: