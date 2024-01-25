Экс-депутаты ОПЗЖ украли более 30 судов торгового флота Украины – СБУ

СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачила масштабную схему хищения имущества государственной компании "Украинское Дунайское пароходство".

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: По информации спецслужбы, злоумышленники присвоили 32 баржи торгового флота предприятия на общую сумму более 80 млн грн.

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По данным следствия, сделку организовали двое бывших депутатов Одесского областного совета от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и экс-глава судоходной компании.

В 2017 году они заключили несколько договоров между пароходством и подконтрольной фирмой на аренду вышеупомянутых судов.

Однако вместо использования по назначению дельцы вывезли государственные баржи за территорию Украины, изменили их номерные знаки и фиктивно перерегистрировали их на аффилированную компанию.

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После этого судна переправили в одну из стран Ближнего Востока. Там их разобрали и изготовили из них 12 барж большей грузоподъемности, которые в дальнейшем фигуранты использовали в собственных коммерческих целях. В частности, на территории Украины, но уже под другой регистрацией.

Фото: СБУ

Сейчас правоохранители установили местонахождение всех похищенных судов и арестовали их.

Трем организаторам сделки и трем их сообщникам сообщено о подозрении в мошенничестве, завладении чужим имуществом и совершении сделок с имуществом, полученным после отмывания доходов.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Арестованные баржи переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).