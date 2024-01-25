Bloomberg написав матеріал про "готовність Путіна до переговорів"

Агенція Bloomberg 25 січня опублікувала матеріал без авторства, у якому стверджує, що президент країни-агресорки Володимир Путін "зондує ґрунт" на предмет готовності США до переговорів про припинення війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Посилаючись на "двох людей, близьких до Кремля", Bloomberg пише, що Путін "непрямими каналами дає зрозуміти, що відкритий до дискусії, зокрема, можливо, щодо майбутніх домовленостей про безпеку в Україні".

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Ці ж джерела заявили, що у грудні 2023 році високопосадовцям США передали "сигнали" про готовність російського лідера до переговорів "через посередника, якого вони відмовилися назвати".

"За їхніми словами, Путін, можливо, готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України і навіть, зрештою, відмовитися від опозиції до можливого членства в НАТО", – пише Bloomberg.

Американські посадовці, опитані агентством, зокрема представниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Вотсон, стверджують, що про існування "сигналів" від Путіна їм невідомо. Вони наголосили, що не бачать ознак серйозного ставлення президента РФ до будь-яких переговорів.

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Але Bloomberg припускає, що такі вкиди "можуть посіяти розбрат серед союзників України, ізолювати Київ і підірвати зусилля президента Володимира Зеленського, спрямовані на те, щоб заручитися підтримкою його "формули миру", яка передбачає повне виведення російських військ".

У цьому контексті видання згадує труднощі з ухваленням додаткової допомоги для України в Конгресі США та в Європейському Союзі.

Нагадаємо, що матеріал Bloomberg – не перший, де просувається ідея про нібито готовність російського президента до переговорів.

Минулого місяця вийшла побудована на джерелах стаття The New York Times про те, що Путін нібито готовий до укладання "перемир’я", якщо Київ і Захід визнають російськими незаконно окуповані території України.

На пресконференції 14 грудня Владімір Путін заявив, що війна проти України закінчиться тоді, коли він досягне всіх своїх цілей − денацифікації, демілітаризації та нейтрального статусу України.