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Bloomberg написал материал о "готовности Путина к переговорам"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 25 января 2024, 22:12
Bloomberg написал материал о готовности Путина к переговорам
Российский президент Владимир Путын. Фото - Getty Images

Агентство Bloomberg 25 января опубликовало материал без авторства, в котором утверждает, что президент страны-агрессорки Владимир Путин "зондирует почву" на предмет готовности США к переговорам о прекращении войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Ссылаясь на "двух людей, близких к Кремлю", Bloomberg пишет, что Путин "по косвенным каналам дает понять, что открыт к дискуссии, в частности, возможно, относительно будущих договоренностей о безопасности в Украине".

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Эти же источники заявили, что в декабре 2023 года высокопоставленным чиновникам США передали "сигналы" о готовности российского лидера к переговорам "через посредника, которого они отказались назвать".

"По их словам, Путин, возможно, готов рассмотреть возможность отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже, в конце концов, отказаться от оппозиции к возможному членству в НАТО", – пишет Bloomberg.

Американские чиновники, опрошенные агентством, в частности представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон, утверждают, что о существовании "сигналов" от Путина им неизвестно. Они отметили, что не видят признаков серьезного отношения президента РФ к любым переговорам.

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Но Bloomberg предполагает, что такие вбросы "могут посеять раздор среди союзников Украины, изолировать Киев и подорвать усилия президента Владимира Зеленского, направленные на то, чтобы заручиться поддержкой его "формулы мира", которая предусматривает полный вывод российских войск".

В этом контексте издание упоминает трудности с принятием дополнительной помощи для Украины в Конгрессе США и в Европейском Союзе.

Напомним, что материал Bloomberg – не первый, где продвигается идея о якобы готовности российского президента к переговорам.

В прошлом месяце вышла построенная на источниках статья The New York Times о том, что Путин якобы готов к заключению "перемирия", если Киев и Запад признают российскими незаконно оккупированные территории Украины.

На пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин заявил, что война против Украины закончится тогда, когда он достигнет всех своих целей – денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины.

Темы: ПутинСШАвойнаСМИ
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