Зеленський: Розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ в ЄС
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ України в ЄС.
Джерело: Зеленський у соцмережі Х
Пряма мова: "Попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, формування української делегації та нашої переговорної позиції.
Розраховую на максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року".
Вітаю сьогоднішній початок ґрунтовної підготовки до переговорів про вступ України до ЄС. У Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2024
Це результат наших домовленостей, досягнутих із Президенткою @VonderLeyen у Давосі. Дякую, Урсуло.…
Деталі: Президент зазначає, що це результат домовленостей, досягнутих із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Давосі.
Що передувало: Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина 25 січня провела зустріч з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї щодо запуску переговорів про вступ України у ЄС, йшлося про структуру майбутніх переговорів.