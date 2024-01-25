Зеленський: Розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ в ЄС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ України в ЄС.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х

Пряма мова: "Попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, формування української делегації та нашої переговорної позиції.

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Розраховую на максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року".

Вітаю сьогоднішній початок ґрунтовної підготовки до переговорів про вступ України до ЄС. У Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів.



Це результат наших домовленостей, досягнутих із Президенткою @VonderLeyen у Давосі. Дякую, Урсуло.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2024

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Деталі: Президент зазначає, що це результат домовленостей, досягнутих із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Давосі.

Що передувало: Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина 25 січня провела зустріч з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї щодо запуску переговорів про вступ України у ЄС, йшлося про структуру майбутніх переговорів.