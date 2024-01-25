Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ в ЄС

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 січня 2024, 23:28
Зеленський: Розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ в ЄС
Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ України в ЄС.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х

Пряма мова: "Попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, формування української делегації та нашої переговорної позиції.

Реклама:

Розраховую на максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Президент зазначає, що це результат домовленостей, досягнутих із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Давосі.

Що передувало: Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина 25 січня провела зустріч з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї щодо запуску переговорів про вступ України у ЄС, йшлося про структуру майбутніх переговорів.

Теми: ЄСЗеленськийЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Голова ЦРУ: Припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота

Кабмін передав у Верховну Раду оновлений законопроєкт про мобілізацію

У Росії масові збої в роботі інтернету

На крок ближче до вилучення заморожених активів Росії: комітет ПАРЄ схвалив ідею

Кабмін не планує підвищувати тариф на електрику для населення цієї зими – Шмигаль

Новий законопроєкт про мобілізацію уже на фінальній стадії – джерела

Усі новини...
До України повернули двох депортованих в Росію дітей
Віцепрем'єрка прокоментувала переговори з ЄС щодо повернення біженців в Україну
Зеленський провів селектор, доповіли про ліквідацію наслідків російських ударів
Останні новини
00:00
оновлено від 23:27Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:54
Економічні новини 30 січня: прогноз по світовому ВВП, метро у Києві не встигнуть поремонтувати за 6 місяців
23:49
У Болгарії подали в розшук 6 росіян, які причетні до вибухів на складах зі зброєю
23:28
Мінфін розмістив ОВДП на 1,6 мільярда
23:12
ОновленоРосіяни вдарили "Шахедами" по Харкову, виникла пожежа
23:04
Голова ЦРУ: Припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота
22:59
В Україні розширили допомогу переселенцям і тим, хто повертається з-за кордону
22:49
Західні ЗМІ припускають, що звільнення Залужного – питання часу, і оцінюють ризики
22:41
В Авдіївці залишається менше тисячі жителів, евакуація триває
22:14
МВФ покращив прогноз зростання світової економіки на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: