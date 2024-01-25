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Зеленский: Начался процесс скрининга, который закладывает основу для переговоров о вступлении в ЕС

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 января 2024, 23:28
Зеленский: Начался процесс скрининга, который закладывает основу для переговоров о вступлении в ЕС
Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Брюсселе официально начался процесс скрининга, который закладывает основу для переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Источник: Зеленский в соцсети Х

Прямая речь: "Впереди кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС, формированию украинской делегации и нашей переговорной позиции.

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Рассчитываю на максимальную мобилизацию правительственной команды и проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года".

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Детали: Президент отмечает, что это результат договоренностей, достигнутых с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен в Давосе.

Что предшествовало: Вицепремьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина 25 января провела встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Варгее о запуске переговоров о вступлении Украины в ЕС, речь шла о структуре будущих переговоров.

Темы: ЕСЗеленскийЕвропа
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